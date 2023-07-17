Üvez bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan üvez bitkisinin faydaları dikkat çekti.

ÜVEZ BİTKİSİ NEDİR?

Gülgiller familyasından; orta boylu bir ağaçtır. En yaygın türü olan kuşüvezi yamaçlarda ve çalılık yerlerde yetişir. Yabaniüvez, ova ve yamaçlardaki ağaçlar arasında dağınık olarak bulunur. Üvez denilen meyvesi, muşmula gibi olgunlaştığı zaman yenir.

ÜVEZ BİTKİSİNİN FAYDALARI

- İdrar söktürür.

-Kabızlığı önler.

-Tansiyonu düşürür.

-Aybaşı kanaması azlığını giderir.

-Şeker hastaları rejimi için iyi bir tatlandırıcıdır.

-Karaciğer Dostudur

-Kan Yapar

-Kanamaları Durdurur

-Romatizma Hastalıklarına İyi Gelir

NASIL KULLANILIR?

Meyveler C vitaminince zengin olduğu için onlardan şurup ve ekstraktları hazırlanarak kullanılabilir.