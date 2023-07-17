Üvez bitkisi romatizmaya iyi geliyor

İnsanların korkulu rüyası olan romatizmaya iyi gelen üvez bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Üvez bitkisi romatizmaya iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan romatizmaya iyi gelen üvez bitkisinin faydaları dikkat çekti.

ROMATİZMA NEDİR?

Romatizma çocuklar dahil olmak üzere her yaş grubundan kişide görülebilen, kas, iskelet ve bağlardan oluşan hareket sisteminde oluşan ağrı ve hareket kısıtlılığı ile birlikte seyreden kronik bir hastalıktır.

ROMATİZMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Nörolojik şikayetler

-Böbrek fonksiyonlarında azalma

-Nefes darlığı

-Hareket kısıtlılığı

-Sabah saatlerinde eklemlerde oluşan sertlik

-Cildin güneşe karşı duyarlılık göstermesi

-Cilt altında beze oluşumu

-Vücudun farlı bölgelerinde görülen sertlik

-Güçsüzlük

-Gözlerde oluşan iltihaplanma

-Görme yetisinin bozulması veya kaybolması

-Uzun süreli yüksek ateş

ÜVEZ BİTKİSİ NEDİR?

Gülgiller familyasından; orta boylu bir ağaçtır. En yaygın türü olan kuşüvezi yamaçlarda ve çalılık yerlerde yetişir. Yabaniüvez, ova ve yamaçlardaki ağaçlar arasında dağınık olarak bulunur. Üvez denilen meyvesi, muşmula gibi olgunlaştığı zaman yenir.

NASIL KULLANILIR?

Meyveler C vitaminince zengin olduğu için onlardan şurup ve ekstraktları hazırlanarak kullanılabilir.

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