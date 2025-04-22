"Uyan" demek suç sayıldı! Savcılık 5 yıla kadar hapis istedi

Kayseri’de, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasına tepki gösteren 22 yaşındaki S.K., sosyal medya paylaşımları nedeniyle “suç işlemeye alenen tahrik” suçlamasıyla karşı karşıya. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, S.K.’nin sosyal medya hesabında “Kayserililer neredesiniz? 2 gündür sesiniz çıkmadı. Hakkınız gasbediliyor, farkında değil misiniz? Uyan Kayseri uyan” paylaşımı ve “Kurtuluş yok tek başına” yazılı bir görseli “Kayseri’de eylemde bunu elimde tutacağım” notuyla üzerine iddianame hazırladı. Genç, 6 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanabilir.

SORUŞTURMA VE GÖZALTI SÜRECİ

S.K.’nin paylaşımları, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın radarına takıldı. Başsavcılık, genç hakkında “suç işlemeye alenen tahrik” suçlamasıyla soruşturma başlattı. Gözaltına alınan S.K., ifadesinde paylaşımlarının suç unsuru taşımadığını savundu. İfadesinin ardından serbest bırakılan S.K. hakkında hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edilirse yargılama süreci başlayacak.

İDDİANAMEDE NELER VAR?

ANKA Haber Ajansı’nın aktardığına göre, iddianamede Yargıtay 8. Dairesi’nin bir kararına atıf yapılarak, S.K.’nin paylaşımlarının ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı belirtildi. İddianamede, “Şüphelinin herkese aleni bir şekilde yaptığı paylaşımda suç işlemeye alenen tahrik ettiği, şüphelinin paylaşımının ifade özgürlüğü sınırını aştığı, şüphelinin kullandığı sosyal medya hesabından alenen suç işlenmesi amacıyla tahrikte bulunduğu, eylemin ‘suç işlemeye tahrik’ suçuna vücut verdiği, ikrarlı şüpheli ifadesiyle tutarlı siber uzmanlık raporundan müsnet suçun sübut bulduğu, şüphelinin isnat edilen suçları işlediği hususunda iddianame düzenlemeye yeterli şüphe oluştuğu anlaşılmıştır,” ifadelerine yer verildi. İddianame kabul edilirse, S.K. 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.