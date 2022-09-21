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Şimdi AKP’de bu moda: Üyeler harıl harıl Google’da aratıyor

Google’ın son 3 aylık verilerine göre, “AKP üyelik” ve “AK Parti üyelik” kelimeleri aratıldığında bu aramalar “iptal” kelimesi ile tamamlanıyor. Bu durum AKP’den istifa etmek isteyen üyelerin formül arayışında belirgin bir yükseliş olduğuna dikkat çekiyor.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 16:08
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Üyeler harıl harıl Google’da aratıyor: Şimdi AKP’de bu moda

Şimdi AKP’de bu moda: Üyeler harıl harıl Google’da aratıyor
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Yargıtay’ın son olarak mayıs ayında güncellediği “siyasi partilerin üye sayıları” listesinde yer alan verilere göre, AKP’nin 44 bin üye kaybı ile kurulduğu günden bugüne en çok üye kaybına uğraması kayıtlara geçti. Yargıtay 4 aydır partilerin güncel üye sayılarını gösteren verileri güncellemedi. Google arama verileri AKP ile ilgili yapılan aramalarda istifa yöntemlerini arayanların sayısında patlama olduğunu gösteriyor. En çok arananlar arasında “AKP üyelik iptali” başı çekiyor.

“AKP’DEN NASIL İSTİFA EDEBİLİRİM?”

BirGün'den Emre Yıldırım'ın haberine göre, dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google’da kullanıcıların popüler olarak arattığı kelimeleri tespit etmek mümkün. 12 aylık arama trendlerine bakıldığında özellikle son 3 aydır Google, “AKP üyelik” ve “AK Parti üyelik” kelimeleri aratıldığında bu aramaları “iptal” kelimesi ile tamamlıyor. Bu durum gösteriyor ki AKP’den istifa etmek isteyen üyelerin yöntem arayışında anlamlı bir yükseliş var.

“AK PARTİ ÜYELİK İPTALİ” ZİRVEDE

12 ay önce "AKP üyelik iptal" kelimelerinin Google arama oranı 100 üzerinden 45 puan ile dördüncü sırada yer alırken son 6 aylık ve 3 aylık aramalara bakıldığında 100 üzerinden 100 puan alarak birinci sıraya yerleşmiş durumda. Özellikle son 7 günlük aramalara bakıldığında “AK Parti üyelik iptali” araması yüzde 70’lik artış ile aranma hacmini daha da artırarak zirvedeki konumunu sürdürüyor.

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Ali
21.09.2022 16:25
Gemi su almaya başlayınca kaçan kaçana menfaat dünyası.  
 
Abbas
21.09.2022 16:22
Hemen zaman varken akp de kaçın yarın geç olabilir, sizi ateşe atabilirler, kendilerini kurtarmak için  
 
Ss
21.09.2022 16:15
Siyasal islam denen lağım foseptik siyasetin sonu ..  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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