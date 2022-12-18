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DEVA Partisi'nden üyelerine yapılan bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama

DEVA Partisi, İstanbul'da iki üyesine yönelik bıçaklı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından "Ülkemizi karanlığa teslim etmeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 17:31
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Üyeleri bıçaklı saldırıya uğrayan DEVA Partisi'nden ilk açıklama

DEVA Partisi'nden üyelerine yapılan bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama
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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Kağıthane İlçe Başkanlığı’nın dünkü esnaf ziyareti sırasında parti üyeleri Talha Şahbaz ve Hasan Ünver’e iki zanlı tarafından bıçaklı ve yumruklu saldırıda bulundu. Şahbaz ve Ünver, hastanede tedavi altına alındı.

DEVA Partisi, saldırıya ilişkin bugün yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Partimizin İstanbul Kağıthane İlçe Teşkilatı mensupları, dün öğleden sonra esnaf ziyareti yaptıkları sırada iki şahsın saldırısına uğramıştır. Bıçaklı saldırıda İlçe Başkan Yardımcımız Talha Şahbaz ve teşkilat mensubumuz Hasan Ünver yaralanmıştır. Tedavisi süren arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Bilinmelidir ki meşru demokratik siyasetimize şiddetle karşılık verenlere hiçbir zaman pabuç bırakmayacağız. Ülkemizi karanlığa teslim etmeyeceğiz."

NE OLMUŞTU?

DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol, Kağıthane ilçe teşkilatı mensuplarının esnaf ziyareti sırasında motorlu bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından  açıklamalarda bulunan Erol, saldırıda 2 kişinin yaralandığını belirtti.

Erol, "Önce yumrukla ardından da bıçakla saldıran şahıs, gençlik teşkilatımızdan Talha Şahbaz ve Hasan Ünver’in yaralanmasına sebep olmuştur" dedi.

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