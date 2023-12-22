Uygar ne demek? Uygar isminin anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Uygar ne demek? Uygar isminin anlamı nedir?
Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Uygar da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Uygar ne demek? Uygar isminin anlamı nedir?

Uygar adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Uygar isminin anlamını araştırıyor. Peki, Uygar ne demek? Uygar isminin anlamı nedir?

UYGAR NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Uygar ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Fikir, sanat ve endüstri alanlarında çok büyük bir gelişme göstermiş olan, medeni.

- Kültürlü, eğitimli, görgü kurallarına uyan, medeni (kimse).

UYGAR İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Uygar ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Uygar adını koymak caizdir.

YENİ DOĞAN BEBEĞE NE ZAMAN İSİM KONUR?

İslâmî eserlerde çocuğa ad koymanın zamanı üzerinde durulmuş ve bazı rivayetlerde doğumunun üçüncü, bazılarında ise yedinci günü ad koymak için en uygun zaman olarak gösterilmiştir.

İSİM KONURKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Bebeğinizin ismi onun değer katan bir anlama sahip olmalıdır.

Ölmüş kişinin ismi yeni doğan bebeğe konulmamalıdır.

İsmin ve içerisinde yer alan harflerin enerjisi insan kişiliği ve karakterine etki edebilmektedir. Bu yüzden ismin kişilere vereceği mesaj önemlidir.

Çocuğunuzun büyüdüğünde seveceği bir isim seçmeye dikkat etmek gerekir.

Çağa ayak uydurulmalı ve yurt dışında yaşayabileceği göz önünde bulundurularak bir isim seçilmelidir.

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