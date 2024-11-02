Uygulama noktaları için WhatsApp grubu kurdular! Yakayı ele verdiler: 13 şahıs gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Uygulama noktaları için WhatsApp grubu kurdular! Yakayı ele verdiler: 13 şahıs gözaltına alındı

Hatay'da suçlu ve alkollü şahısların kaçması için uygulama noktalarını sosyal medya gruplarında paylaşan 13 şahıs gözaltına alındı.

Hatay'da suçlu ve alkollü şahısların kaçması için uygulama noktalarını sosyal medya gruplarında paylaşan 13 şahıs gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Emniyet müdürlüğü ekipleri; İskenderun, Belen ve Arsuz ilçelerinde yapılan denetim ve uygulamaların yeri ve konumunun, yaklaşık 800 kişinin olduğu WhatsApp grubunda paylaşıldığını tespit etti. Durum üzerine harekete geçen polis ekipleri, grup üzerinde yer bildirimi ve bilgi paylaşımı yapan toplam 13 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin adından adliyeye çıkartılan şüphelilerin savcılıktaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Uygulama noktalarını içinWhatsApp grubu kurdular! Yakayı ele verdiler: 13 şahıs gözaltına alındı

Uygulama noktalarını içinWhatsApp grubu kurdular! Yakayı ele verdiler: 13 şahıs gözaltına alındı

Uygulama noktalarını içinWhatsApp grubu kurdular! Yakayı ele verdiler: 13 şahıs gözaltına alındı

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