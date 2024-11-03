Yer bildirimi yapan uyanıkları polise takıldılar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yer bildirimi yapan uyanıkları polise takıldılar

Hatay’da polisin yaptığı denetimleri WhatsApp grubunda paylaşarak birbirlerine bilgi veren 13 kişi gözaltına alındı. Yer bildirimi ve bilgi paylaşan şahıslarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hatay'da suçlu ve alkollü şahısların kaçması için uygulama noktalarını sosyal medya gruplarında paylaşan 13 şahıs çıkarıldıkları mahkemece serbest kaldılar.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun, Belen ve Arsuz ilçelerinde yapılan denetim ve uygulamaların yeri ve konumunun, yaklaşık 800 kişinin olduğu WhatsApp grubunda paylaşıldığını tespit etmişti. Durum üzerine harekete geçen polis ekipleri, grup üzerinde yer bildirimi ve bilgi paylaşımı yapan toplam 13 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin adından şahıslar adliyeye sevk edilmişti. 13 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece serbest kaldılar.

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