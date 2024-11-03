Yer bildirimi yapan uyanıkları polise takıldılar

Hatay'da suçlu ve alkollü şahısların kaçması için uygulama noktalarını sosyal medya gruplarında paylaşan 13 şahıs çıkarıldıkları mahkemece serbest kaldılar.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun, Belen ve Arsuz ilçelerinde yapılan denetim ve uygulamaların yeri ve konumunun, yaklaşık 800 kişinin olduğu WhatsApp grubunda paylaşıldığını tespit etmişti. Durum üzerine harekete geçen polis ekipleri, grup üzerinde yer bildirimi ve bilgi paylaşımı yapan toplam 13 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin adından şahıslar adliyeye sevk edilmişti. 13 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece serbest kaldılar.