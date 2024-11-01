Uygulama noktalarını paylaşmak için grup kurdular. 13 şahıs gözaltında

Düzenleme: Kaynak: İHA
Uygulama noktalarını paylaşmak için grup kurdular. 13 şahıs gözaltında

Hatay’da bir grup suçlu ve alkollü şahısların kaçması için uygulama noktalarını paylaştılar. Polis 13 kişiyi gözaltına aldı.

Hatay’da suçlu ve alkollü şahısların kaçması için uygulama noktalarını sosyal medya gruplarında paylaşan 13 şahıs gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri; İskenderun, Belen ve Arsuz ilçelerinde yapılan denetim ve uygulamaların yerinin ve konumunun, yaklaşık 800 kişinin olduğu grupta paylaşıldığını tespit etti.

Durum üzerine harekete geçen polis ekipleri, grup üzerinde yer bildirimi ve bilgi paylaşımı yapan toplam 13 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin adından adliyeye çıkartılan şüphelilerin savcılıktaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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