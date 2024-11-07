Uygulama noktasından kaçtı başka bir araca çarptı: Neden kaçtığı belli oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Uygulama noktasından kaçtı başka bir araca çarptı: Neden kaçtığı belli oldu

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde polis kontrol noktasından kaçan bir otomobil, yol üzerinde seyir halinde olan bir başka araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil savrulurken alkollü olduğu iddia edilen sürücü yaralandı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde polis kontrol noktasından kaçan otomobil, başka bir araca çarparak durdu.

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Elmadağ ilçesinde meydana geldi. Polis kontrol noktasından kaçan 51 EK 013 plakalı Ford marka otomobil, yol üzerinde seyir halinde olan 35 AGP 677 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil savrulurken alkollü olduğu iddia edilen sürücü yaralandı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken kaçan aracın içerisinde kaçak ürünler olduğu iddia edildi.

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