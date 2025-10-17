Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Otomotiv Uygun fiyatlı suv Citroen C5 Aircross Türkiye'de satışa çıkıyor

Uygun fiyatlı suv Citroen C5 Aircross Türkiye'de satışa çıkıyor

Konfor konusunda rakiplerini kıskandıracak derecede iyi olan c segmenti suv Citroen C5 Aircross yenilendi ve önümüzdeki aydan itibaren Türkiye'de satışa çıkacak.

Uygun fiyatlı suv Citroen C5 Aircross Türkiye'de satışa çıkıyor - Resim: 1

Motor çeşitlerini artırarak Türkiye ötv dilimlerinde neredeyse her konumda kendisine yer bulabilecek yeni Citroen C5 Aircross yine C segmentinin en uygun fiyatlı suvlarından biri olacak

Uygun fiyatlı suv Citroen C5 Aircross Türkiye'de satışa çıkıyor - Resim: 2

Citroen C5 Aircross'ta marka yeni yüzünü cesur bir şekilde kullanmış

Uygun fiyatlı suv Citroen C5 Aircross Türkiye'de satışa çıkıyor - Resim: 3

Önde yeni logo, yenilenmiş ince farlar ve yeni tampon ilk göze çarpan detaylar

Uygun fiyatlı suv Citroen C5 Aircross Türkiye'de satışa çıkıyor - Resim: 4

aracın arkasına baktığımızda 3 parçalı stop lambası dizilimini çok cesur bir şekilde uygulanmış olarak görüyoruz

Uygun fiyatlı suv Citroen C5 Aircross Türkiye'de satışa çıkıyor - Resim: 5

Eski nesline göre çok daha büyük bir araç olan yeni Citroen C5 Aircroos'ta

Uzunluk 150 mm artırılarak 4652 mm oldu

Genişlikte artırılarak 1900 mm ye çıkartıldı

Aks aralığıda 60 mm iyileştirildi ve 2784 mm ye çıkartıldı.

Uygun fiyatlı suv Citroen C5 Aircross Türkiye'de satışa çıkıyor - Resim: 6

Bundan bir kaç sene öncesine kadar d segmenti suvlarda göreceğimiz ölçüleri bir c suv olarak yeni Citroen C5 Aircross yeni neslinde otomobil severelere sunuyor

Uygun fiyatlı suv Citroen C5 Aircross Türkiye'de satışa çıkıyor - Resim: 7

Yan profilden baktığımızda aracın eski nesline göre büyümüş olmasının etkisiyle çok daha sportif bir görsel var.

Uygun fiyatlı suv Citroen C5 Aircross Türkiye'de satışa çıkıyor - Resim: 8

Aks aralığının 60 mm artırılması güzelliğinin tamamı arka kısım diz mesafesine yansıtılmış.

Bu sayede arka yaşam alanı çok daha ferah bir hale getirilmiş.

Uygun fiyatlı suv Citroen C5 Aircross Türkiye'de satışa çıkıyor - Resim: 9

İç mekan çok ilgi çekici

10.25 İnç dijital gösterge paneli

13.6 İnç dikine konumlandırılmış büyük orta ekran

Renkli ve gösterişli tasarım

Hepsi bir araya gelince karşımıza bu zamana kadarki en güzel Citroen iç görseli çıkıyor.

Uygun fiyatlı suv Citroen C5 Aircross Türkiye'de satışa çıkıyor - Resim: 10

Aracın bagaj hacmide 651 litreye yükseltilmiş

Arka koltuklar yatırılınca bagaj hacmi 1700 litreye ulaşıyor

Uygun fiyatlı suv Citroen C5 Aircross Türkiye'de satışa çıkıyor - Resim: 11

Motorlarda artık plug-in hybrid ve tamamen elektrikli seçenekleride olan araç düşük ötv dilimleri nedeniyle şu an satılan C5 Aircross kadar uygun fiyata satılabilir.

Kaynak: Haber Merkezi
