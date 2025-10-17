Motor çeşitlerini artırarak Türkiye ötv dilimlerinde neredeyse her konumda kendisine yer bulabilecek yeni Citroen C5 Aircross yine C segmentinin en uygun fiyatlı suvlarından biri olacak
Uygun fiyatlı suv Citroen C5 Aircross Türkiye'de satışa çıkıyor
Konfor konusunda rakiplerini kıskandıracak derecede iyi olan c segmenti suv Citroen C5 Aircross yenilendi ve önümüzdeki aydan itibaren Türkiye'de satışa çıkacak.
Citroen C5 Aircross'ta marka yeni yüzünü cesur bir şekilde kullanmış
Önde yeni logo, yenilenmiş ince farlar ve yeni tampon ilk göze çarpan detaylar
aracın arkasına baktığımızda 3 parçalı stop lambası dizilimini çok cesur bir şekilde uygulanmış olarak görüyoruz
Eski nesline göre çok daha büyük bir araç olan yeni Citroen C5 Aircroos'ta
Uzunluk 150 mm artırılarak 4652 mm oldu
Genişlikte artırılarak 1900 mm ye çıkartıldı
Aks aralığıda 60 mm iyileştirildi ve 2784 mm ye çıkartıldı.
Bundan bir kaç sene öncesine kadar d segmenti suvlarda göreceğimiz ölçüleri bir c suv olarak yeni Citroen C5 Aircross yeni neslinde otomobil severelere sunuyor
Yan profilden baktığımızda aracın eski nesline göre büyümüş olmasının etkisiyle çok daha sportif bir görsel var.
Aks aralığının 60 mm artırılması güzelliğinin tamamı arka kısım diz mesafesine yansıtılmış.
Bu sayede arka yaşam alanı çok daha ferah bir hale getirilmiş.
İç mekan çok ilgi çekici
10.25 İnç dijital gösterge paneli
13.6 İnç dikine konumlandırılmış büyük orta ekran
Renkli ve gösterişli tasarım
Hepsi bir araya gelince karşımıza bu zamana kadarki en güzel Citroen iç görseli çıkıyor.
Aracın bagaj hacmide 651 litreye yükseltilmiş
Arka koltuklar yatırılınca bagaj hacmi 1700 litreye ulaşıyor
Motorlarda artık plug-in hybrid ve tamamen elektrikli seçenekleride olan araç düşük ötv dilimleri nedeniyle şu an satılan C5 Aircross kadar uygun fiyata satılabilir.