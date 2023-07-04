Uygunsuz ayakkabı giyilmesinin büyük zararlarını uzmanı açıkladı

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu, uygunsuz ayakkabı giyilmesi kronik ayak bileği ve ağrılara bol açabileceğini açıkladı.

Uygunsuz ayakkabı giyilmesinin büyük zararlarını uzmanı açıkladı

Editör: Murat Öztürk

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu, Yaş ilerledikçe kişilerde daha fazla görülmeye başlanan ve günlük yaşam kalitesini ciddi oranda olumsuz etkileyen ayak ağrılarına ilişkin açıklamalarda bulunan ayaklarda oluşan ağrılara sebep olan etkenleri açıkladı.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu, uygunsuz ayakkabı giyilmesinin ayaklarda ağrılara neden olabileceğini ifade ederek, “Aşırı kullanım veya tekrarlayan zorlanmalar kronik ayak bileği ve ayak ağrılarına yol açabilir” sözlerini kullandı.

AĞRILARIN KAYNAĞI NEDİR?

Dr. Barutçu, ayaklarda meydana gelen ağrılara neden olan etkenleri ve bu ağrıların arkasında olabilecek nedenleri de belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ayak ve ayak bileği ağrıları romatizmal veya ortopedik bir problemden kaynaklanabilir. Ağrı, ayak ve ayak bileğinin eklem ve kemiklerinden, eklem çevresindeki yumuşak doku yapılarından, periferik sinirlerden, damar yapılarından kaynaklanabilir. Belden veya dizden yansıyabilir. Ayak ağrılarının kesin tanısı, eklemlerin, yumuşak dokuların, sinir ve damarların, bel ve dizin dikkatli değerlendirilmesi ile mümkün olur.”

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