Uygunsuz et nakline 1 milyonluk ceza

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından uygunsuz et nakli yapan firmaya 1 milyon 305 bin 242 lira ceza kesildiği açıklandı.

Ankara'da bir aracın içine koyulmuş et adeta mideleri bulandırdı. Araca koyulan eti korumak için hiçbir önlem alınmadığı görüldü.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün olaya el attı.

Müdürlüğün sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Ankara ilinde faaliyet gösteren bir zincir market işletmesinin bazı sosyal medya hesaplarına yansıyan uygunsuz et nakil görüntülerini takiben il genelindeki tüm şubelerinde yapılan denetim sonucunda söz konusu firmaya gerekli idari işlemler ve toplamda 1 milyon 305 bin 242 lira para cezası uygulanmıştır" denildi.