Uygurlardan Kurban Bayramı'nda acı dolu çağrı: Bizim için yas ve korku günü

Hareket, bayramın Uygurlar için "yas, ve korku" anlamına geldiğini vurguladı.

Dünya genelindeki Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladığı bu günlerde, Uygur Hareketi tarafından yapılan bir açıklama, Doğu Türkistan'da yaşanan drama dikkat çekti. Açıklamada, Çin'in devam eden soykırımı ve İslam'a karşı yürüttüğü geniş çaplı savaş nedeniyle Uygur Müslümanlarının en temel dini kimliklerinin dahi suç sayıldığı ve bu mübarek günü kutlayamadıkları belirtildi.

Hareketin açıklamasına göre, Kurban Bayramı milyonlarca Uygur için bir yansıma ve birlik zamanı olmak yerine, yas ve korkuyla dolu bir güne dönüşmüş durumda. Çin Komünist Partisi'nin baskıcı politikaları altında, bayram namazı kılmak veya bayram tebriği paylaşmak gibi temel İslami pratiklerin dahi tutuklama, gözetim veya zorla asimilasyonla sonuçlanabildiği ifade edildi. Açıklamada, devletin İslam’ı “Çinlileştirme” politikasının, Uygurları inançlarından koparıp dini bağlılığı parti ideolojisine sadakatle değiştirmeyi hedeflediği vurgulandı.

"BU, İNSANLIĞIMIZIN TAMAMEN REDDEDİLMESİDİR"

Uygur Hareketi Direktörü Rushan Abbas, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Dünya genelinde Müslümanlar bayramı kutlarken, Uygurlar inançlarını yaşama hakkından mahrum bırakılıyor. Bu sadece dini baskı değil, insanlığımızın tamamen reddedilmesidir. Bu kutsal günde, vicdan sahibi insanları Uygur halkıyla dayanışma göstermeye çağırıyorum.”

Uygur Hareketi, açıklamasının sonunda tüm inanç liderlerini, sivil toplum kuruluşlarını ve hükümetleri, Çin hükümetinin işlediği suçlarla yüzleşmesi ve evrensel dini özgürlük hakkını savunması için savunuculuk, politika geliştirme ve baskı kurma gibi anlamlı adımlar atmaya davet etti.