Uyku apnesi erkeklerde kadınlardan 3 kat daha fazla

Çene ve Yüz Protezi Uzmanı Dr. Tuğrul Saygı, uyku apnesi sıklığının cinsiyet, meslek ve yaş gruplarına göre değişkenlik gösterdiğini ifade ederek “Birçok uyku bozukluğu rahatsızlığı gibi uyku apnesi de tespiti zor hastalıklar arasında yer alıyor. İnsanların gözardı ettiği gündelik rahatsızlıklar apnenin belirtisi olabilir. Örneğin kadın hastaların yüzde 70’i baş ağrısı ve depresyondan şikayet ederken, erkeklerin yüzde 80’i de gün içinde uykulu olmaktan yakınıyor. İki cinsiyette de görülen belirtilerin başında ise horlama geliyor. Sürekli horlamak uyku apnesinin tespiti için kapı aralıyor. Aslında sürekli horlamak uyku apnesinin tespit edilmesine kapı aralarken bu iki sorun için de tedavi mümkün” diye konuştu.

2022’nin ilk 6 ayında DentGroup bünyesinde kaydettikleri istatistiklerden hareketle horlama ve uyku apnesinin kadınlara kıyasla erkeklerde daha fazla görüldüğünü belirten Dr. Tuğrul Saygı, bu hastalıkların nedenlerini ve belirtilerini şöyle açıkladı:

“Uyku apnesi ve horlama yaşayan insanların yüzde 25’i kalp, yüzde 75’i ise kilo problemine sahiptir. Erkeklerde ise 3 kat fazla görülüyor. Bunun sebebine baktığımızda, erkeklerin boyun bölgesindeki yağlanmanın solunum yolunun daralmasına yol açtığını görüyoruz. Kadınlardaki östrojen hormonunun ise uyku apnesi oluşumunu engellediğini biliyoruz. Fakat özellikle menopoz dönemindeki her 2 kadından birinde de uyku apnesi ve horlama gözleniyor. Bu dönemde kadınların testosteron hormonunu daha fazla salgılaması apne riskini yüzde 50’ye çıkarıyor."

Dr. Tuğrul Saygı, “Kliniğimizde kaydettiğimiz verilere göre, oturarak yapılan hareketsiz meslek gruplarında horlama ve uyku apnesine daha çok rastlıyoruz. Bu şikayetlerle kliniğimize başvuran hastalarımızın yüzde 7’sini şoförler, yüzde 45’ini ise yönetici, mühendis, yazılımcı ve bankacılar oluşturuyor. Bu meslek gruplarının en yaygın olduğu büyükşehirlerde ise uyku bozuklukları gün geçtikçe artıyor. Çünkü şehirde yaşayan insanlar kırsaldakilere kıyasla daha az hareket ediyor ve sağlıksız besleniyor” şeklinde konuştu.

DHA