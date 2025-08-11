Uyku apnesi trafik güvenliğini tehdit ediyor! Uzmanlardan uyarılar

Uyku apnesi, gece boyunca nefes durmalarına yol açan ciddi bir sağlık sorunu olarak, yalnızca bireysel sağlığı değil, aynı zamanda trafik güvenliğini de tehdit ediyor.

Bilimsel araştırmalar, uyku apnesi olan sürücülerin sağlıklı bireylere kıyasla 2 ila 7 kat daha fazla trafik kazasına karışma riski taşıdığını ortaya koydu.

Uzmanlar, bu rahatsızlığın yol açtığı gündüz aşırı uyku hali, dikkat dağınıklığı ve yavaşlayan reflekslerin, özellikle uzun yol şoförleri için ölümcül sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Türkiye ve Avrupa Birliği’nde, uyku apnesinin trafik kazalarındaki rolü nedeniyle sürücü belgeleri için yeni düzenlemeler hayata geçirildi.

TRAFİK KAZALARINDA UYKU APNESİNİN ROLÜ

Obstrüktif uyku apnesi (OSA), uyku sırasında üst hava yolunun tekrarlayan tıkanmalarıyla karakterize bir durum. Bu tıkanmalar, sık sık uyanmalara, derin uykunun azalmasına ve gündüz aşırı uyku haline neden oldu.

Göğüs Hastalıkları Uzmanları, “Yapılan araştırmalar, uyku apnesi olan sürücülerin motorlu araç kazalarına karışma oranının oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Reflekslerin yavaşlaması ve dikkat süresinin kısalması, ani durumlara tepki vermeyi zorlaştırıyor” dedi.

Avrupa Birliği’nde yürürlüğe giren yeni sürücü belgesi yönergeleri, orta ve ağır şiddette uyku apnesinden şüphelenilen sürücülerin ehliyet almadan önce sağlık kontrolünden geçmesini zorunlu kıldı.

Türkiye’de de benzer düzenlemeler, trafik kazalarını azaltmak amacıyla hayata geçirildi.

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz uzmanları, “Trafik kazalarının önlenmesinde, uyku apnesi olan hastaların tespit edilmesi ve tedaviye yönlendirilmesi kritik önem taşıyor. Tedaviyle, bu hastaların neden olduğu kazalar büyük ölçüde önlenebilir” açıklamasında bulundu.

BİLİMSEL VERİLER NE SÖYLÜYOR?

Bilimsel çalışmalar, uyku apnesinin trafik kazalarındaki etkisini net bir şekilde ortaya koydu. Bir araştırmaya göre, uyku apnesi olan sürücülerde kaza yapma riski, sağlıklı sürücülere kıyasla yaklaşık 3 kat daha yüksek. Ayrıca, uyku bozukluklarına bağlı trafik kazalarında ölüm oranı %11,4 iken, diğer nedenlerle oluşan kazalarda bu oran %5,6 seviyesinde.

Nöroloji Uzmanları, “Uyku apnesinin yol açtığı kazalar, diğer nedenlere bağlı kazalara göre daha ölümcül sonuçlar doğuruyor” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

ABD Ulusal Karayolları Trafik Güvenliği İdaresi’nin (NHTSA) verilerine göre, uyku apnesinin tedavi edilmemesi durumunda, sadece ABD’de her yıl 100.000’den fazla trafik kazasına katkıda bulunduğu tahmin edildi. Bu veri, dünya genelinde sorunun boyutlarını düşündürüyor.

UZMANLARDAN TEDAVİ ÇAĞRISI

Göğüs Hastalıkları Uzmanları, uyku apnesi olan sürücülerin mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini vurguladı:

“Tedavi edilmeyen uyku apnesi, sadece trafik kazalarına değil, aynı zamanda hipertansiyon, kalp hastalıkları, diyabet ve hatta ani ölümlere yol açabilir.”

Uzmları, “Uyku apnesinin üç ana belirtisi; yüksek sesle horlama, uykuda nefes durması ve gündüz aşırı uyku hali. Özellikle araç kullanırken uyuklama, büyük bir risk oluşturuyor” dedi.

Uzmanlar, sürücü sağlık raporlarında uyku hastalıklarının detaylı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti:

“Sürücülerin sağlık kontrollerinde uyku apnesi taraması zorunlu hale getirilmeli. Bu, hem bireylerin hem de toplumun güvenliği için elzem.”

TEDAVİ HAYAT KURTARIYOR

Uyku apnesinin tedavisi, genellikle sürekli pozitif hava yolu basıncı (CPAP) cihazlarıyla yapıldı. Bu cihazlar, uyku sırasında hava yolunu açık tutarak nefes durmalarını önledi. Tedavi gören hastalar, gündüz uyku hali ve dikkat dağınıklığı gibi sorunlardan kurtuldu.

Uzmanlar, 15 yıldır CPAP cihazı kullanan bir hasta olarak deneyimlerini şöyle paylaştı:

“Cihazı kullanmadan önce boğuluyormuş gibi hissediyordum. Tedaviden sonra hem ben hem eşim rahat bir uyku çekiyoruz.”

Uzmanlar, sürücülerin düzenli sağlık kontrollerinden geçmesini ve uyku apnesi belirtileri gösterenlerin vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmasını önerdi.