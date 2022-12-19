Huzurlu bir uyku çekmek ve kendilerini güvende hissetmek isteyenler gece yatmadan önce dua ediyorlar. Kişiler gece yatmadan önce uyku duası ederek huzurla uykuya dalmayı tercih ediyorlar. Uyku duası nedir veya gece yatmadan önce hangi dualar okunur gibi sorular arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Uyku duası nedir? Gece yatmadan önce hangi dua okunur?

Uyumadan önce insanlar dua eder ve dualar sayesinde kendilerini daha huzurlu hissetmektedir. Huzursuzluk sebebiyle uykusuzluk için okunacak uyku duası diye halk arasında bilinen dualar vardır. Peki, yatmadan önce okunacak dualar neler?

YATMADAN ÖNCE OKUNACAK DUALAR NELER?

Yatmadan önce okunacak duaların okunuşu:

‘’Allahümme eslemtü nefsi ileyke ve veccehtehü vechi ileyke ve fevvadtü emri ileyke ve elce'tü zahri ileyke,rağbeten ve rehbeten ileyke,la melcee ve la menca minke illa ileyke.Amentü bi-kitabike'l-lezi enzelte ve bi-nebiyyike'llezi erselte.’’

Türkçesi:

‘’Allah'ım! kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Rızanı isteyerek azabından korkarak sırtımı sana dayadım sana sığındım sana karşı yine senden sığınacak yoktur indirdiğin kitabı ve gönderdiğin peygambere inandım.’’

HZ. MUHAMMED YATMADAN ÖNCE HANGİ DUALARI OKUMAYI TAVSİYE ETTİ?

Söylenenlere göre, Peygamber Efendimiz yatmadan önce Fatiha suresi ile birlikte bir sure okumayı ve daha sonra,

"La İlahe İllallah, Vahdehu La Şerike Leh, Lehü'l mülkü ve Lehü'l Hamdü ve hüve Âlâ Külli Şey'in Kadîr" ve "La havle velâ kuvvete illâ Billah" demeyi, sonrasında ise 33 kere "SübhanAllah", 33 kere "Elhamdülillah" ve 34 kere ise "Allahu Ekber"demeyi ve böylece bu tesbihatı 100 e tamamlamayı ve Kâfirûn sûresini okumayı tavsiye etmişlerdir. Rivayete göre Efendimiz bu tavsiyeyi Hazreti Ali ve Hazreti Fatma (r.a.) bir akşam evlerine misafir olduğu sırada tavsiye etmiştir. (Ramûz, c. 1/26-1)

Peygamber efendimiz, yatmadan önce İhlas, Felak, Nas ve Ayetel Kürsi ayetlerini okur avucuna üfler ve vücuduna mesh ederdi. Yatsı namazı sonrası Amenerrasulü ve Mülk suresini okurdu.

‘’Bismike rabbi vedağtü cenbi ve bike erfauhü, fein emsekte nefsi ferhamhe, ve in ersaltehe fehfezhe, bima tehfazu bihi ibadekessalihin.’’ ‘Buhari 11/126,

Anlamı: ‘’Senin ismin ile Rabbim’in yanımı (vücudumu) bıraktım ve senin meşietinle onu kaldırırım. Ruhumu alırsan ona rahmet et. Şayet geri gönderirsen salih kullarını koruduğun şekilde onu koru.’’

‘’Allahümme gini azabeke yevme tub asü ibadeke’’

Anlamı: ‘‘Kullarını yeniden dirilttiğin gün beni azabından koru.’’ Ebu Davut 4/311

‘’Bismikellahümme emütü ve ehya’’ Buhari 11/113.

Anlamı: ‘’Allah’ım senin isminle ölür ve yaşarım.’’

UYKU DUASI NEDİR?

İnternette pek çok kaynakta uyku duası olarak ''Allahümme eslemtü nefsi ileyke veveccehtü vechi ileyke vefevveztü emri ileyke veelce'tu zahri ileyke. Rağbeten ve rahbeten ileyke. La melcae velamenca minke illa ileyke. Amentü bikitabikellezi enzelte venebiyyikellezi erselte.'' yer almaktadır.

Uykusuzluk çekiyorsanız her gece yatmadan önce okuyacağınız dua, Peygamber Efendimizin okuduğu duadır. Duayı mutlaka Arapça okumanız gerekmiyor. Türkçeye çevrilmiş haliyle ister ezberleyip isterseniz bir kâğıttan okuyarak duanızı edebilirsiniz.

Uyku duasının kısaltılmış hali şöyledir; “ Yüce rabbim nefsimi sana teslim ettim, sana yöneldim. İşlerimi sana emanet ettim ve sana tevekkül ediyorum. Senin merhametine sığınıyor ve aman dileniyorum.”