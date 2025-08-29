Uyku düzensizliği obeziteyi tetikliyor: Uzmanlardan sağlıklı yaşam tüyoları

Uyku düzensizliği obeziteyi tetikliyor: Uzmanlardan sağlıklı yaşam tüyoları

Uzmanlar, obeziteyle mücadelede uyku düzeninin kritik rolüne dikkat çekti. Düzensiz uyku, hormon dengesini bozarak kilo alımını tetiklerken, sağlıklı yaşam tarzı kronik hastalık riskini azaltıyor. İşte uzmanların önemli uyarıları...

Uzmanlar, obeziteyle mücadelede uyku düzeninin önemine vurgu yaptı. Düzensiz uykunun hormon dengesini bozarak kilo alımını tetiklediğini belirten uzmanlar, sağlıklı yaşam tarzının kronik hastalık riskini azalttığını ifade etti.

Uzmanlar, Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre Vücut Kitle İndeksi (VKİ) 25-30 arası olanların kilolu, 30-40 arası obez, 40 üzeri morbid obez, 50-55 üzeri süper obez olarak sınıflandırıldığını belirtti. Obezitenin diyabet, hipertansiyon ve kalp hastalığı riskini artırdığını vurgulayan uzmanlar, 2022 verilerine göre Türkiye’de kadınların yüzde 23,6’sının, erkeklerin ise yüzde 16,8’inin obez olduğunu aktardı.

GECE ÇALIŞAN KİŞİLERDE BÜYÜK RİSK!

Düzensiz uykunun obezite riskini artırdığını belirten uzmanlar, “Gece çalışanlarda veya uyku düzeni bozuk olanlarda metabolik hormonlar yeterince salgılanmıyor. Gece tüketilen yüksek şekerli, kalorili atıştırmalıklar kilo alımını tetikliyor” dedi. Büyük porsiyonlar, paketli gıdalar ve azalan fiziksel aktivite de obezitenin temel nedenleri arasında.

Vücut Kitle İndeksi 40 ve üzeri olanlar ile VKİ 35-40 arasında yandaş hastalıkları bulunanlar için obezite cerrahisinin uygun olduğunu belirten uzmanlar, “Ameliyat sonrası masa başı iş yapanlar 1. haftada, ağır iş yapanlar 2-3. haftada işbaşı yapabilir” dedi.

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN ÖNEMLİ UYARILAR!

Uzman isimler, obeziteyle mücadelede sağlıklı beslenme, düzenli uyku ve fiziksel aktivitenin kritik olduğunu vurguladı ve “Gece atıştırmalarından kaçının, hareketli bir yaşam benimseyin. Cerrahi sadece gerekli durumlarda uygulanmalı” diyerek, sağlıklı yaşam tarzının önemine dikkat çekti.

