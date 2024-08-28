Uyku hastalarının internetten aldığı ürünler sağlıklı mı? Uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar ne diyor?

Dr. Matthew Walker, uyku bilimleri alanında önde gelen bir araştırmacı ve "Why We Sleep" kitabının yazarı, bu konuda önemli uyarılarda bulundu.

Walker'a göre; İnternetten temin edilen uyku ürünlerinin birçoğu yeterli bilimsel araştırmalara dayanmamaktadır ve bu nedenle, bu tür ürünlerin etkili olup olmadıkları veya uzun vadeli sağlık sonuçları hakkında kesin yargılarda bulunmak zor.

Walker, bu ürünlerin bazılarının güvenilir klinik testlerden geçmemiş olabileceğini ve yan etkilerinin yeterince bilinmediğini vurguladı.

Harvard Tıp Fakültesi'nde psikiyatri profesörü olan Dr. Charles Czeisler de uyku destek ürünlerinin potansiyel risklerine dikkat çekti.

Czeisler, özellikle melatonin takviyeleri gibi yaygın olarak kullanılan ürünlerin, doğru dozaj ayarlamaları yapılmadığında olumsuz etkilere yol açabileceğini belirtti.

Araştırmalar, melatonin gibi takviyelerin bireysel biyolojik ritimlerle uyumsuz olabileceğini ve bu durumun uzun vadede uyku düzenini daha da bozabileceğini gösterdi.

Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi (AASM) tarafından yayımlanan bir kılavuzda, uyku bozuklukları tedavisinde reçetesiz satılan ürünlerin genellikle ilk tercih olarak önerilmediği ifade edildi. Bu kılavuz, bu tür ürünlerin etkinliği ve güvenliği konusunda yeterli bilimsel kanıt bulunmadığını ve uyku bozukluğu olan kişilerin bu ürünleri kullanmadan önce mutlaka bir sağlık profesyoneline danışması gerektiğini belirtti.

Uyku sorunlarını hafifletmek amacıyla internet üzerinden alınan ürünlerin sağlıklı olup olmadığı konusunda dikkatli olmak önemli. Bilimsel araştırmaların ve uzman görüşlerinin de gösterdiği gibi, bu ürünlerin birçoğu yeterli araştırma ve testlere tabi tutulmamış olabilir. Dolayısıyla, bu tür ürünleri kullanmadan önce mutlaka bir doktor veya uyku uzmanına danışılması tavsiye edildi.

Uzmanlar, uyku hastalarının internetten aldıkları ürünlerin sağlık açısından riskler taşıyabileceğini belirtti.

Kulak Burun Boğaz Bölümü Uzmanı ve Uyku Merkezi Direktörü Prof. Dr. Vural Fidan, "İnternet üzerinden tedarik edilen bitkisel ve ilaç kökenli ürünler, kontrolsüz kullanım nedeniyle ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" dedi.

Benzer şekilde, Nöroloji Uzmanı Dr. Ayşe Yılmaz, "Uyku bozukluklarının teşhis ve tedavisi, mutlaka uzman hekimler tarafından yapılmalıdır. İnternetten alınan ürünler, hastaların durumunu daha da kötüleştirebilir" şeklinde uyarıda bulundu.

Bilimsel araştırmalar da bu görüşleri destekledi. 2023 yılında yapılan bir çalışma, internetten alınan bitkisel ürünlerin %30'unun içeriklerinin yanlış etiketlendiğini ve bu durumun ciddi yan etkilere yol açabileceğini ortaya koydu.

Ayrıca, 2022 yılında yapılan bir başka araştırma, internetten alınan uyku ilaçlarının %25'inin sahte olduğunu ve bu ilaçların kullanımı sonucunda ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıktığını gösterdi.

Bu nedenle, uyku hastalarının internetten ürün satın almadan önce mutlaka bir uzmana danışmaları ve güvenilir kaynaklardan ürün temin etmeleri önerildi.

Uzmanlar, uyku hastalarının internetten aldıkları ürünlerin sağlık açısından riskler taşıyabileceğini belirtti.

Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü Uzmanı ve Uyku Merkezi Direktörü Prof. Dr. Vural Fidan, "İnternet üzerinden tedarik edilen bitkisel ve ilaç kökenli ürünler, kontrolsüz kullanım nedeniyle ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" dedi.

Benzer şekilde, Nöroloji Uzmanı Dr. Ayşe Yılmaz, "Uyku bozukluklarının teşhis ve tedavisi, mutlaka uzman hekimler tarafından yapılmalıdır. İnternetten alınan ürünler, hastaların durumunu daha da kötüleştirebilir" şeklinde uyarıda bulundu.

Bilimsel araştırmalar da bu görüşleri destekliyor. 2023 yılında yapılan bir çalışma, internetten alınan bitkisel ürünlerin %30'unun içeriklerinin yanlış etiketlendiğini ve bu durumun ciddi yan etkilere yol açabileceğini ortaya koydu.

Ayrıca, 2022 yılında yapılan bir başka araştırma, internetten alınan uyku ilaçlarının %25'inin sahte olduğunu ve bu ilaçların kullanımı sonucunda ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıktığını gösterdi.

Bu nedenle, uyku hastalarının internetten ürün satın almadan önce mutlaka bir uzmana danışmaları ve güvenilir kaynaklardan ürün temin etmeleri önerildi.