Uyku kalitesini artıran rüya gibi teknolojiler

• Akıllı Ev Entegrasyonu: Bazı akıllı yataklar, diğer akıllı ev cihazlarıyla bağlantıya izin veren yerleşik Bluetooth veya Wi-Fi işlevine sahip olabilir. Bu, yatağın ayarlarını akıllı telefonunuz veya akıllı bir cihaz aracılığıyla kontrol etmenize olanak tanır ve böylece enerji kullanımını optimize edebilirsiniz.