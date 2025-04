Uyku pozisyonunuz sağlığınızı sabote mi ediyor? Uzmanlar açıklıyor

Uyku, sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından biri, ancak nasıl uyuduğunuz da en az ne kadar uyuduğunuz kadar önemli. Yanlış uyku pozisyonları, sırt ve boyun ağrılarından horlamaya, reflüden dolaşım sorunlarına kadar pek çok sağlık sorununu tetikleyebilir. Türk ve yabancı uzmanlar, uyku pozisyonunun vücut üzerindeki etkilerini vurgularken, doğru pozisyon seçiminin bu riskleri azaltabileceğini belirtiyor.

Uluslararası alanda da benzer uyarılar yankı buluyor. ABD’deki Mayo Clinic’ten fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Dr. Edward Laskowski, yanlış uyku pozisyonunun sadece kas-iskelet sistemiyle sınırlı olmadığını belirtiyor. Laskowski, “Yüzüstü uyumak, solunum yollarını daraltarak horlamayı ve uyku apnesini kötüleştirebilir. Ayrıca, bu pozisyon mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasını kolaylaştırarak reflü semptomlarını artırabilir” diyor. Journal of Physical Therapy Science’ta yayımlanan bir çalışma, yüzüstü uyuyanlarda bel ağrısı görülme oranının %40 daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Yanlış uyku pozisyonunun sağlık üzerindeki etkileri, bilimsel araştırmalarla da destekleniyor. Spine dergisinde yayımlanan bir çalışma, yan yatarak uyumanın omurga üzerindeki baskıyı azalttığını ve bel ağrısı riskini %25 düşürdüğünü gösterdi. Ancak, yanlış yan yatış pozisyonlarının (örneğin, omuzun aşırı bükülmesi) boyun ve omuz ağrılarını tetikleyebileceği belirtildi. Çalışma, sırtüstü uyumanın omurgayı en iyi destekleyen pozisyon olduğunu, ancak reflü hastaları için uygun olmadığını vurguladı.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden nörolog Dr. Russell Foster, uyku pozisyonunun uyku kalitesi üzerindeki etkilerini araştırıyor. Foster, “Sırtüstü uyumak, uyku apnesi riskini artırabilir, çünkü dil ve yumuşak dokular solunum yollarını tıkayabilir. Yan yatmak, bu riski azaltır ve derin uyku evresini destekler” diyor. Sleep Medicine’de yayımlanan bir çalışma, yan yatmanın uyku apnesi semptomlarını %30 azalttığını ve oksijen satürasyonunu iyileştirdiğini buldu.

Kardiyovasküler sağlık da uyku pozisyonundan etkileniyor. ABD’deki Cleveland Clinic’ten kardiyolog Dr. Nieca Goldberg, sol yana yatmanın kalbe daha az baskı uyguladığını söylüyor. Goldberg, “Sağ yana yatmak, kalbin üzerine daha fazla yük bindirebilir ve dolaşımı zorlaştırabilir. Kalp rahatsızlığı olanlar için sol yan pozisyon tercih edilmelidir” diyor. Journal of the American College of Cardiology’de yayımlanan bir çalışma, sol yana yatmanın kalp ritmi düzenliliğini desteklediğini ve kan akışını iyileştirdiğini gösterdi.

HANGİ POZİSYON, HANGİ RİSK?

Uzmanlar, farklı uyku pozisyonlarının sağlık üzerindeki etkilerini şöyle sıralıyor:

Yüzüstü uyuma: Omurganın doğal eğrisini bozar, bel ve boyun ağrılarını tetikler. Reflü ve horlamayı artırır.

Sırtüstü uyuma: Omurga için en destekleyici pozisyon, ancak uyku apnesi ve horlama riskini artırabilir. Reflü hastaları için uygun değil.

Yan yatma: Bel ağrısını azaltır, uyku apnesini hafifletir. Sol yan, kalp sağlığı için daha faydalı; sağ yan ise reflü riskini düşürebilir.

Cenin pozisyonu: Rahatlatıcı olabilir, ancak aşırı bükülme omuz ve boyun ağrısına yol açabilir.

DOĞRU UYKU POZİSYONU İÇİN ÖNERİLER

Uzmanlar, sağlıklı bir uyku pozisyonu için şu önerileri sunuyor:

Doğru yatak ve yastık seçimi: Dr. Edward Laskowski, orta sertlikte bir yatağın omurgayı desteklediğini söylüyor. Boyun eğrisine uygun bir yastık, boyun ağrısını önler.

Reflü için yatağı yükseltin: Dr. Nieca Goldberg, yatağın baş kısmını 15-20 cm yükseltmenin reflü semptomlarını hafiflettiğini söylüyor.

Uyku apnesi için yan yatın: Dr. Russell Foster, yan yatmanın solunum yollarını açık tuttuğunu ve uyku kalitesini artırdığını vurguluyor.

Vücudunuzu dinleyin: Çetik, sabahları ağrı veya yorgunluk hissediyorsanız pozisyonunuzu gözden geçirmenizi öneriyor.

TEKNOLOJİ VE UYKU POZİSYONU

Uyku teknolojileri, doğru pozisyonu bulmada giderek daha fazla rol oynuyor. Journal of Sleep Research’te yayımlanan bir çalışma, akıllı yatak sensörlerinin uyku pozisyonunu analiz ederek kullanıcılara öneriler sunduğunu gösterdi. Bu cihazlar, omurga hizasını izleyerek kişiselleştirilmiş uyku raporları üretiyor. Dr. Edward Laskowski, bu teknolojilerin uyku kalitesini iyileştirmede umut vadettiğini, ancak uzman tavsiyesinin yerini tutamayacağını belirtiyor.