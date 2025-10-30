Son dönemde gerçekleştirilen geniş çaplı bilimsel bir kohort çalışması, uyku ortamındaki yapay ışık seviyesinin kalp sağlığı üzerindeki kritik ve bağımsız bir risk faktörü olduğunu gösterdi.

Flinders Üniversitesi tarafından yönetilen ve yaklaşık 89 bin Birleşik Krallık (UK) yetişkininin kişisel ışık maruziyetinin bilek sensörleri aracılığıyla 9,5 yıla kadar takip edildiği çığır açan araştırma, geceleri en parlak ışığa maruz kalan kişilerin, en karanlık ortamda uyuyanlara göre çok daha yüksek oranda kalp sorunları yaşadığını tespit etti.

Bilim insanları, gece boyunca parlak ışığa maruz kalmanın, kalp yetmezliği riskini yüzde 56, kalp krizi (miyokard enfarktüsü) riskini ise yüzde 47 oranında artırdığını ifade etti. Ayrıca, koroner arter hastalığı, inme (felç) ve atriyal fibrilasyon gibi diğer ciddi kardiyovasküler hastalıkların riskinde de önemli artışlar gözlendi. Bu bulgular, yaş, beslenme, egzersiz, sigara kullanımı ve genetik yatkınlık gibi bilinen diğer tüm risk faktörleri dışarıda bırakılarak, sadece gece ışığı maruziyeti üzerinden hesaplandı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: SİRKADİYEN RİTMİN BOZULMASI TEMEL SEBEP

Araştırmanın kıdemli yazarlarından Profesör Sean Cain, yapay gece ışığının vücudun iç biyolojik saati olan sirkadiyen ritmi bozduğunu ve bunun kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerin temel nedeni olduğunu vurguladı.

Prof. Cain, bu durumun, normalde karanlık olması gereken saatlerde parlak ışığa maruz kalındığında, vücudun dinlenmesi ve kendini onarması gereken ritmin sekteye uğramasına yol açtığını aktardı.

Alabama Birmingham Üniversitesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Martin Young ise, vücuttaki her hücrenin bir iç saate sahip olduğunu ve bu ritmin ışık-karanlık döngüsüne tepki verdiğini belirtti.

Dr. Young, gece ışığının, normalde karanlıkta yükselmesi gereken ve kan damarlarını gevşeterek gece tansiyonunu düşürmeye yardımcı olan melatonin hormonunun baskılanmasına neden olduğunu, bunun da kalp üzerindeki baskıyı artırdığını açıkladı.

Sürekli yüksek tansiyon ve kalp atım hızının, zamanla ciddi kalp problemlerine yol açabileceğine dikkat çekti.

KADINLAR VE GENÇLER DAHA HASSAS ÇIKTI

Çalışmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise, kadınların ve gençlerin gece ışığı maruziyetinin etkilerine karşı daha hassas olduğunun görülmesiydi.

Profesör Cain, genellikle kalp hastalığına karşı bir miktar doğal korumaya sahip olan kadınlarda, yüksek gece ışığına maruz kalanların kalp yetmezliği riskinin erkeklerinkine benzer seviyelere ulaştığını kaydetti.

Uluslararası uzmanlar, kalp hastalıklarının küresel çapta önde gelen ölüm nedeni olmaya devam ettiğini hatırlatarak, gece ışığının artık kötü beslenme veya sigara gibi diğer sağlık riskleri gibi ele alınması gerektiğini ifade etti.

Araştırmacılar, geceleri gereksiz ışık kullanımının azaltılmasının ve yatak odalarının tamamen karartılmasının, kalp sağlığını korumak adına atılabilecek en kolay ve etkili adımlardan biri olduğunu önerdi.