Uykuda neden konuşulur

Uykuda konuşmak pek çoğumuzun baş belasıdır. Zira sırlarımızı ele verebilir. Peki bu neden kaynaklanır? İşte uykuda konuşma bozukluğunun nedenleri...

Erkavim Yıldırım
Uykuda neden konuşulur

Editör: Erkavim Yıldırım
Uykuda konuşma çok yaygın bir uyku bozukluğudur. Çocuklarda yetişkinlere göre daha yaygındır. İnsanların yüzde 70'inden fazlası bir kez de olsa uykularında birkaç kelime mırıldanmıştır. Bu durum genellikle derin uyku evresinde ortaya çıkar ve birkaç kelimeden uzun cümlelere kadar değişen, az çok anlaşılır konuşma veya seslendirme ile kendini gösteriyor. Konuşmalar genellikle birkaç saniye sürüyor. Uyku kalitesini etkilemiyor.

Konuyla ilgili yapılan bazı araştırmalar, uykuda konuşmanın rüyaların içeriğinin dışsallaştırılmasıyla ortaya çıktığını göstermektedir. Bozukluk uyurgezerlik veya diğer uyku bozuklukları ile ilgili olabilir. Yorgunluk, ateş, uyuyan kişinin günlük yaşamını bozan olaylar ve anksiyete, uykuda konuşmayı tetikleyen diğer faktörler.

GÜNLÜK HAYAT ANLATILIYOR

Tüm yetişkinlerin sadece yüzde 5'i düzenli olarak uykularında konuşur. Çocukların yaklaşık yüzde 50'sinde görülür, ancak çoğu ergenlikte bu durumdan kurtulur.

Uykuda konuşma, karışık seslerden somut kelimelere ve hatta tam cümlelere kadar değişebilir. Çoğu zaman bazı anlaşılmaz kelime parçaları seslendirilir, çünkü konuşma kasları aslında uyku sırasında tamamen gevşer. Uyku sırasında bahsedilen şeyler genellikle günlük hayatla ilgili oluyor.

Öte yandan, konuşmanızın nedeni birkaç nedenden dolayı olabilir. Örneğin stres, genellikle yetersiz uyku ve uyuşturucu, nikotin veya alkol kullanımı uykuda konuşmayı tetikler. Bunlar dışında yüksek ateş, ilaç veya diğer hastalıklar da uyku sırasında konuşmaları tetikleyebilir. Örneğin, travma sonrası stres bozukluğu olan kişilerin uykularında konuşma olasılıkları stres bozukluğu olmayan kişilere göre iki kat daha fazladır.

UYKUDA KONUŞMAYI ÖNLEMEK MÜMKÜN DEĞİL Mİ?

Bu alışkanlıktan kurtulmak için yatmadan önce dinlenmeniz ve çeşitli gevşeme tekniklerini uygulamanız öneriliyor. Ayrıca yatmadan önce çok ağır veya çok yemek de yenmemeli. Zira vücut gece boyunca yediklerinizi sindirmek zorunda kalıyor. Elbette sigara ve alkolde yatmadan önce alınmamalı.

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