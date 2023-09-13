Uykuda neden terlenir, ne yapmalı?

Uykuda fazla terleyenler dikkat! Peki, ne yapmalı?

Uykuda neden terlenir, ne yapmalı?

Dünya çapında 6.3 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgını mutasyona uğramış alt türleri ve varyantlarıyla yayılmaya devam ederken, Omicron varyantının yeni belirtisi ortaya çıktı Son dönemde normalleşme sürecine giren birçok ülkede vaka sayılarında ciddi bir sıçrama yaşanırken, bilim insanları birçok ülkede baskın tür olan Omicron varyantının BA.5 alt türü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Biyokimya uzmanı profesör Luke O’Neill, Omicron varyantının BA.5 alt türünün dikkat çekici bir belirtisi olduğunu ve bunun yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini söyledi. Trinity College’da görevli profesör O’Neill, İrlanda medyasına konuştu.

Corona virüsünün değişime uğradığına dikkat çeken O’Neill, yeni ve daha önce bilinmeyen belirtilerin görüldüğünü söyledi. Deneyimli bilim insanı, “BA.5 varyantının bir diğer semptomu ise gece uykuda aşırı terlemek. Herkes gece terler ama Omicron BA.5 varyantı bulaşan kişilerde bu durum çok daha farklı” dedi.

İngiliz kamu sağlığı kurumu NHS, gece bu tür terleme yaşayan hastaların elbiselerinin ve nevresim takımlarının ıslandığına dikkat çekti. Bilim insanı virüsün bağışıklık sistemiyle karşı karşıya geldikten sonra değişime uğradığını da dile getirdi.

Öne Çıkanlar
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
Sapıklıkta birbirleri ile yarışıyorlar. “Annen de olsa sırtına bakamazsın. Diz kapağının üstü tahrik eder.”
Sapıklıkta birbirleri ile yarışıyorlar. “Annen de olsa sırtına bakamazsın. Diz kapağının üstü tahrik eder.”
Suriyeli ve Afganlar için yeni anayasa
Suriyeli ve Afganlar için yeni anayasa
Fas'taki deprem İstanbul'daki fayı etkileyecek mi? Şener Üşümezsoy açıkladı
Fas'taki deprem İstanbul'daki fayı etkileyecek mi? Şener Üşümezsoy açıkladı
Son Haberler
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor Yazarlar
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
Özge Özpirinçci'yi görenler çöp poşetini beline dolamış zannetti Magazin
Özge Özpirinçci'yi görenler çöp poşetini beline dolamış zannetti
Hadise'nin elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı. Duyanların ağzı açık kaldı Magazin
Hadise'nin elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı. Duyanların ağzı açık kaldı
Saroz Körfezi'nde deprem Güncel
Saroz Körfezi'nde deprem
Antakya'da bir sınıfta 38 öğrencinin sadece 3’ü Türk. Resmen egemenliğimiz elimizden alınıyor Güncel
Antakya'da bir sınıfta 38 öğrencinin sadece 3’ü Türk. Resmen egemenliğimiz elimizden alınıyor
Türkiye'nin Interpol aracılığıyla aradığı bir kişi Kosova’da yakalandı Dünya
Türkiye'nin Interpol aracılığıyla aradığı bir kişi Kosova’da yakalandı
Adalet Bakanlığına 64 sözleşmeli personel alınacak Güncel
Adalet Bakanlığına 64 sözleşmeli personel alınacak