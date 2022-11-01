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İnsan uykuda neden sallanır, hangi hastalıkların habercisidir?

Uykuda sallanma, Uykuda ritmik hareket bozukluğu olarak adlandırılan bir uyku hastalığı. Peki insan uykuda neden sallanma hisseder. İşte yanıtı…

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 11:27
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Uykuda sallanma neden olur?

İnsan uykuda neden sallanır, hangi hastalıkların habercisidir?
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Uykuya dalış veya uyku sırasında ortaya çıkan, tekrarlayıcı, gövdenin öne arkaya veya sağa–sola sallanması, baş ve boynun yastığa dikey veya yatay olarak vurulması şeklinde gelişir. Uykuda sallanma, çocukluk çağında görülen bir hastalık olup, genellikle yeni doğan döneminde ortaya çıkıyor. Erişkin dönem de az da olsa görülebiliyor.

Uykuda sallanmada hareketlerin tipi ve tekrarlama sayısı hastadan hastaya değişiyor. Gövde veya başın, öne arkaya, yan pozisyonlara ritmik sallanmasından veya vurulmasından sadece biri olabileceği gibi, aynı hastada birden fazla hareket tipi de görülebiliyor. Ritmik hareket bozukluğu hastalarında, hareketler bazen uyanıklıkta da tekrarlayabilir. Hareket süresi 3–150 saniye aralığında değişmekte olup, uyanıklıktaki hareket süresinin genellikle daha uzun sürdüğü hatta 1,5 saate kadar uzayabileceği bildirilmiştir. Uykuda ritmik hareket bozukluğu psikojenik stres durumlarında artar ancak psikiyatrik bir hastalık değil bir uykuda hareket hastalığı.

Hareket bozukluğu zekâ geriliği, otizm, dikkat azlığı hiperaktivite sendromuna eşlik edebilir veya bunlarla birliktelik de gösterebiliyor. Bu hastalıklara eşlik eden tipi, genellikle erişkin dönemde de devam edebiliyor.
 

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