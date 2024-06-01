Uykuda terlemenin önüne geçen yöntemler ve uzman tavsiyeleri

Uykuda aşırı terleme, pek çok kişinin yaşam kalitesini etkileyen yaygın bir sorunu olduğu biliniyor.

Bilim insanları ve sağlık uzmanları, bu durumun altında yatan nedenleri ve etkili çözüm yollarını araştırmakta.

Uykuda terlemenin nedenleri arasında hormonal problemler, şeker hastalığı, tiroit, obezite ve solunum sistemi sorunları gibi sağlık durumları bulunabilir.

Ayrıca, genetik faktörler ve çevresel etkenler de terlemenin şiddetini artırabilir.

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Ayşe Duman, terlemenin vücut için doğal bir süreç olduğunu, ancak aşırıya kaçtığında "hiperhidroz" olarak adlandırılan bir duruma yol açabileceğini belirtti.

Hiperhidroz, özellikle avuç içi, koltuk altı ve ayak tabanlarında yoğun terlemeye neden olur.

Dr. Duman, aşırı terlemeyle mücadelede botoks tedavisinin etkili bir yöntem olduğunu, bu tedaviyle terlemenin 6-9 ay süreyle kontrol altına alınabildiğini ifade etti.

Doğal çözümler arayanlar için ise alternatif yöntemler mevcut. Elma sirkesi, papatya, ısırgan otu ve ada çayı gibi bitkisel ürünlerin terlemeyi azalttığı bilinmekte.

Örneğin, elma sirkesi güçlü bir antioksidan olup, zararlı bakterileri yok ederek terlemenin önüne geçebilir

Papatya ile yapılan el ve ayak banyolarının da ter bezlerini sakinleştirici etkisinin olduğu biliniyor.

Uzmanlar, aşırı terlemeyi azaltmak için günlük alışkanlıklarda değişiklik yapılmasını öneriyor.

Soğuk su içmek, alkol ve sigara tüketimini azaltmak, kafeinli içeceklerden kaçınmak ve sentetik kumaşlar yerine doğal ipliklerden yapılmış giysiler tercih etmek gibi basit önlemler terlemeyi azaltabilir.

Uykuda terlemeyle mücadelede hem modern tıbbi yöntemler hem de doğal çözümler etkili olabilmekte.

Uzmanlar, kişisel duruma en uygun çözüm yolunun seçilmesi gerektiğini vurgulamakta.