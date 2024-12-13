Uykuda yakalandığı yangından son anda kurtuldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Uykuda yakalandığı yangından son anda kurtuldu

Antalya'da giriş katında yangın meydana geldi. O sırada evde ola Taner Gülen ise yangına uykuda yakalandı. Alevlerden arka odaya kaçarak son anda kurtuldu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi 282 Sokak'taki 4 katlı apartmanın giriş katında saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, içerde bir kişinin olduğu belirtildi. Ekipler yangını kısa sürede söndürdü.

Alevlerden kaçarak arka odaya sığınan Taner Gülen, itfaiye eri tarafından evden çıkartıldı. Saçında ve yüzünde hafif yanıklar oluşan Gülen, sağlık ekibi gelene kadar itfaiye aracının demirlerine oturtuldu. Bu sırada Gülen'e komşular tarafından su verildi.

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'DIŞARI ÇIKMAYA ÇALIŞSAM YANARDIM'

Taner Gülen, yangın sırasında giriş kattaki evde uyuduğunu, alevleri görünce arka odaya kaçarak kurtulduğunu söyledi.

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Taner Gülen, "Dışarıya çıkmaya çalışsam yanarım diye düşündüm. Sonrasında arka taraflara kaçıp, kurtuldum. Nasıl çıktığını bilmiyorum" dedi.

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Olay yerine ulaşan sağlık ekibine teslim edilen Taner Gülen, ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

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Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Uykuda yakalandığı yangından son anda kurtuldu

Uykuda yakalandığı yangından son anda kurtuldu

Uykuda yakalandığı yangından son anda kurtuldu

Uykuda yakalandığı yangından son anda kurtuldu

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