Akşam olmuş, ev sessiz. Bir köşede telefonun ışığı göz kırpıyor. Parmaklar kayıyor, bildirimler akıyor, zaman eriyor. Saat 23.00 mü? Henüz erken. Göz kapakları ağırlaşsa da ekran hâlâ çekiyor.

BTK verilerine göre Türkiye’nin aylık 493 dakikalık ortalamayla en çok cep telefonu kullanan ülke haline gelmesi, aslında hiç şaşırtıcı değil. Günün neredeyse tamamı o küçük ekranda geçiyor.

Research İstanbul’un orta yaş kadınlarla yaptığı araştırma tam da bunu gösteriyor. Katılımcıların yarısından fazlası günde altı saatini telefona veriyor. Kimi kez yedi buçuk saati bile geçiyor.

Üstelik gece yarısı hâlâ çevrimiçiler. Hafta sonu olunca 00.00–01.00 aralığında bile yüzde 48’i aktif. Uykunun yerini ekran almış.

Şimdi sessizlik zamanı yerini ekran zamanına bıraktı.

Bir zamanlar televizyon karşısında geçirilen saatler şimdi Instagram akışlarında kayboluyor. Gazete köşeleri yerini kısa videolara bırakmış. Haber, eğlence, alışveriş…

Hepsi tek bir parmak hareketine sığmış durumda. Dijital dünya sanki bir yaşam alanı değil de yeni bir ülke olmuş. Sakinleri orada yaşıyor, konuşuyor, üretiyor.

Üretmek demişken, Lovable’ın son hamlesi bu dönüşümün başka bir yüzünü gösteriyor. Teknik bilgisi olmayan biri, birkaç komutla e-ticaret sitesi kurabiliyor.

Ürün ekliyor, fiyat belirliyor, kampanya düzenliyor. Tüm süreç tek bir ekranda yürüyor. Shopify entegrasyonuyla birlikte her kullanıcı, kendi markasını yaratma şansı buluyor.

Kimi giyim satıyor, kimi çevrimiçi kurs açıyor. Üstelik başlangıçta sandbox mağaza ücretsiz.

Teknoloji yalnızca meraklıların elinde kalmadı, herkesin yaşamında... Kodlama bilmeyen, tasarımdan anlamayan biri bile “ben de yaparım” diyebiliyor.

Bu cesaret yeni bir çağın göstergesi. Ekranlar bizi içine çekmekle beraber üretmenin, denemenin yolunu da açıyor.

Dijital dönüşüm yalnızca alışverişte ya da sosyal medyada görünmüyor. Amazon’un sağlık alanındaki yeni hamlesi bunun bir örneği. Şirket, 2024’te yetişkinler için başlattığı sanal sağlık hizmetini şimdi 2–11 yaş arası çocukları da kapsayacak biçimde genişletiyor.

Üstelik sigorta ya da üyelik zorunluluğu olmadan. Mesajlaşma yoluyla yapılan görüşmeler 29 dolar, görüntülü görüşmeler 49 dolar. Konjonktivit, bit, egzama, böcek ısırıkları, temas dermatiti, mantar kaynaklı döküntüler gibi ondan fazla cilt sorununa dijital yoldan müdahale ediliyor.

Ayrıca EpiPen ve astım ilacı yenilemeleri de bu hizmetin içinde yer alıyor. Sağlık hizmeti artık hastane koridorlarının dışına taşmış, ekranın öte yanında yerini almış durumda.

Bir bakıma bu kadar bağlantılı yaşamak insanı yorsa da aynı ağ, hayal kurmayı mümkün kılıyor. Uykusuz gecelerde birileri alışveriş yaparken bir başkası belki kendi markasını kuruyor.

Kim bilir, geleceğin en başarılı girişimi şu anda o 00.00–01.00 aralığında şekilleniyor olabilir.

Teknoloji yorar, dönüştürür, bazen de güçlendirir. Belki de mesele ekran süresini azaltmaktan ziyade o sürede ne yaptığımızı değiştirmek.

Uykudan çalınan dakikalar eğer üretime dönüyorsa, belki de sandığımız kadar kayıp değildir.