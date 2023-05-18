Uykusu kaçanlara doğal şifa

İşte uykusuzluğa bire bir iyi gelen besinler

Uykusu kaçanlara doğal şifa

Editör: Naim Arıoğlu

Gelincik çiçekleri balla karıştırılarak yapılan macun uykusuzluğa karşı
kullanılır.

Kavun sinirleri yatıştırır, rahat uyku sağlar.

Kedi otu uykusuzluğu giderir.

Maydanoz yatmadan evvel çiğnenirse deliksiz uyku sağlar.

Mandalina, armut, marul, turp uykusuzluğa iyi gelir.

Nane ve semizotu uykusuzluğa iyi gelir.

Oğul otu uykusuzluğa karşı son derece etkilidir.

Portakal yatmadan evvel yenildiğinde uyku getirir.

Söğüt uykusuzlukta etkili olur.

Adaçayı iyi bir baharat ve antibiyotiktir. Bal ve sirke ilave edilerek
içilirse sinir hastalıklarına ve yorgunluğa iyi gelir. Gece terlemesini
önler.

Anason tohumlarının yenmesi uykusuzluğu giderir.

Ayçiçek yağı içilmez ama gargara olarak kullanıldığında uykusuzluk ve
asabiyete iyi gelir.

Ballıbaba çiçeklerinden yapılan çay uykusuzluğu çok iyi gelir.

Elma’nın içindeki etkili maddeler kan şekerinin organizmaya dağılımını
dengelediğinden, uykusuzluğa iyi gelir.

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