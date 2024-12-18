Uykusuz ve kış uykusuna yatamayan ayının hali gülümsetti

Kaynak: İHA

Kasım ya da aralık aylarında uykuya yatıp mart ile nisan arasında uyanan ayılar adeta kış uykusunu unuttu. Uludağ'da kış uykusuna yatamayan yavru ayının otomobilin önünden koşması görenleri gülümsetti.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kış uykusuna yatamayan ayı, cep telefonu kamarasına yansıdı. Sevimli yavru ayının otomobilin önünden koşması, gülümsetti.

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Doğada 3 ila 7 aya yayılmış bir dönemi uyku halinde geçiren, mevsime göre kasım ya da aralık aylarında uykuya yatıp mart ile nisan arasında uyanan ayılar, kış uykusunu unuttu. Uyku tutmayan ayılar ise yola inerek yiyecek aramaya başlarken, ayının araçtan korkup kaçması Uludağ'a çıkan Orhan Derici tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Sevimli yavru ayının görüntüsü, izleyenleri gülümsetti.

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