Uykusuzluğa iyi gelen 3 çiçek

Uykusuzluğa iyi gelen çiçekler olduğunu biliyor muydunuz? İşte o mükemmel üç çiçek…

Uykusuzluğa iyi gelen 3 çiçek

GARDENYA:

Tatlı kokan bir çiçek olan gardenya doktorlar tarafından hastalarına önerilmektedir. Uykusu sürekli bölünenler baş ucuna birkaç dal gardenya çiçeği koyabilir.

YASEMİN:

Uykunuzun REM evresinin daha derin olmasını istiyorsanız baş ucunuza bir dal yasemin yerleştirin.

LAVANTA:

Lavantanın çiçekleri kalp atışını yavaşlatır ve tansiyonu düşürür. Bilim insanları uyku sorunu çeken 12 kişinin yatak çarşaflarına birkaç damla lavanta yağı damlattı. Gönüllülerin sabah yenilenmiş ve rahat bir gece geçirdikleri kaydedildi. Kabuslar görmek istemiyor veya huzursuz uykulardan sıkıldıysanız çarşaflarınıza birkaç damla lavanta yağı damlatmayı deneyin.

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