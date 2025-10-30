Günümüzün hızlı yaşam temposu, stres ve teknolojik cihazların yoğun kullanımı, birçok kişinin uykusuzluk sorunuyla karşılaşmasına neden oluyor.

Uykusuzluk, yalnızca gündüz yorgunluğuna yol açmakla kalmıyor. Dikkat ve hafızayı da olumsuz etkiliyor.

Uzun süreli uykusuzluk şikayetlerinde kalp ve metabolik sağlık sorunları ile ilgili riskler oluşabiliyor.

Uzmanlar, uykusuzluğun temel nedenlerini stres, fazla kafein veya alkol tüketimi ve teknolojik cihazların uzun süre kullanımı olarak değerlendiriyor.

Akşam saatlerinde telefon, tablet veya bilgisayar ekranlarına uzun süre maruz kalmak uykusuzluğa neden olabiliyor.

Uykusuzluk yaşayanlar için bazı basit ama etkili yöntemler bulunuyor:

Düzenli uyku saatleri: Her günün aynı saatte yatmak ve kalkmak, biyolojik saatin düzenlenmesine yardımcı oluyor.

Elektronik cihazlardan uzak durmak: Yatmadan en az bir saat önce telefon, bilgisayar ve televizyonun sınırlandırılması

Rahatlatıcı aktiviteler: Ilık bir duş almak, hafif esneme hareketleri yapmak

Kafein ve alkol kontrolü: Özellikle akşam saatlerinde kafeinli içeceklerden uzak durmak ve alkol tüketimini sınırlamakla uykusuzluğu azaltmak mümkün.

Uyku ortamını düzenleme: Yatak odasının sessiz, karanlık ve serin olması, kaliteli uyku için önemli bir faktör. Ayrıca rahat bir yatak ve yastık kullanarak da iyi bir uykuya geçiş yapılabilir. Öte yandan çikolata, baharatlı yiyecekler, şeker oranı yüksek gıdalar, tuzlu kuru yemişler de uyku kaçırma etkisi taşırken, yeşil çay, siyah çay, matcha çayı da uykusuzluğa neden olabiliyor.

Uykusuzluk kronik bir hal almaya başladığında ise mutlaka uzman hekimlere danışmak ve çözümlerini aramak gerekiyor.