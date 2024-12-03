Uykusuzluk kalp hastalıklarına ve felce neden oluyor! Uzmanlar açıklıyor! Bilim bakın ne diyor!

Son yıllarda yapılan araştırmalar, uyku düzeninin kalp sağlığı üzerindeki etkilerini daha net bir şekilde ortaya koydu.

Uzmanlar, düzensiz uyku alışkanlıklarının kalp krizi ve felç riskini önemli ölçüde artırabileceğini vurguladı.

İşte bu konudaki önemli bulgular ve uzman görüşleri...

UYKU DÜZENİ VE KALP SAĞLIĞI

Journal of Epidemiology and Community Health dergisinde yayınlanan kapsamlı bir araştırma, uyku düzeninin kalp sağlığı üzerindeki etkilerini inceledi.

Araştırmaya göre, her gün aynı saatlerde yatıp kalkmamak, kalp krizi ve felç riskini %26 oranında artırabilir.

Ottawa Üniversitesi'nden Dr. Jean-Philippe Chaput, "Her gün yatma ve uyanma saatleriniz arasında 30 dakikadan fazla fark olmamalı. Uyku saatlerinin değişmesi, iç saatinizin bozulmasına ve sağlık problemlerine yol açabilir" dedi.

HORMONAL DENGESİZLİKLER VE METABOLİK BOZUKLUKLAR

Uyku düzensizliği, vücudun biyolojik saatini bozarak hormonal dengesizliklere yol açabilir. Bu durum, bağışıklık sisteminin zayıflamasına, insülin direncine ve yüksek kan basıncına neden olabilir.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Emrah Özdemir, uyku düzensizliğinin kalp damar hastalıklarını tetikleyebileceğini belirtti.

Özdemir, "Uyku düzenindeki bozukluklar, kalp krizi, felç ve kalp yetmezliği gibi riskleri artırmaktadır" dedi.

UZMAN ÖNERİLERİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN BULGULARI

İngiltere'de 72.000'den fazla kişi üzerinde yapılan bir araştırma, uyku düzeni bozuk olan bireylerde kalp damar hastalıkları riskinin anlamlı derecede yüksek olduğunu ortaya koydu.

Araştırma, yeterli uyku süresine sahip bireylerde bile uyku düzensizliği varsa, kalp krizi ve felç riskinin arttığını gösterdi.

Uzmanlar, sağlıklı bir uyku düzeni oluşturmanın kalp ve damar sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Dr. Emrah Özdemir, her gün aynı saatte yatıp kalkmanın, yatakta yalnızca uyumak gerektiğini ve yatmadan önce ılık bir duş almanın uykunun hızla gelmesine yardımcı olabileceğini belirtti. Ayrıca, akşam saatlerinde kafein içeren içeceklerden ve ağır yemeklerden kaçınılması gerektiğini de ekledi.

Uyku düzeni sadece dinlenme süremizi değil, aynı zamanda kalp sağlığımızı da doğrudan etkileyen önemli bir faktör olmasıyla dikkat çekti.

Düzenli ve kaliteli bir uyku, kalp krizi ve felç riskini azaltmada kritik bir rol oynadı.