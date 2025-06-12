Uykusuzluk unutkanlık hastalıklarını azdırıyor! Uzmanlar uyardı

Bilim dünyasından gelen son bulgular, geç yatma alışkanlığının demans riskini artırabileceğini gösterdi.

Düzensiz uyku düzeninin bilişsel sağlık üzerindeki olumsuz etkileri, uluslararası uzmanların dikkatini çekti.

Yeni araştırmalar, gece geç saatlere kadar uyanık kalan bireylerde demans gelişme olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koyarken, uzmanlar sağlıklı uyku alışkanlıklarının önemine vurgu yaptı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

İngiltere’de University College London (UCL) tarafından yürütülen ve Sleep dergisinde yayımlanan bir çalışma, uyku düzeninin demans riski üzerindeki etkisini mercek altına aldı.

Araştırma, 35-65 yaş arası 8.000 bireyin uyku alışkanlıklarını 10 yıl boyunca inceledi. Bulgular, gece 23:00’ten sonra yatan bireylerde, erken uyuyanlara kıyasla demans riskinin %25 daha yüksek olduğunu gösterdi.

Araştırmanın başyazarı Dr. Severine Sabia, “Geç yatma, beynin toksinlerden arınma süreci olan glifatik sistemin işleyişini bozabilir. Bu da uzun vadede nörodejeneratif hastalıkların riskini artırabilir” dedi.

Benzer şekilde, Harvard Üniversitesi’nden nörolog Dr. Gad Marshall, uyku eksikliğinin beyinde beta-amiloid protein birikimini hızlandırdığını belirtti.

Alzheimer hastalığının temel nedenlerinden biri olan bu protein birikiminin, geç yatma alışkanlığıyla daha da arttığını vurgulayan Marshall, “Yetersiz uyku, beynin onarım mekanizmalarını sekteye uğratıyor. Bu durum, özellikle genç yaşlarda başlayan demans riskini artırabilir” dedi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: UYKU DÜZENİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Londra Üniversitesi’nde nöroloji profesörü olan Prof. Dr. John Hardy, düzenli uykunun demans riskini azaltmada kritik bir rol oynadığını ifade ederek, “Son 30 yılda yapılan araştırmalar, yaşam tarzındaki değişikliklerin demans riskini azalttığını gösteriyor. Düzenli uyku, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite, beyin sağlığını korumada en etkili yöntemler arasında” dedi.

Hardy, özellikle genç yetişkinlere erken uyku alışkanlığı edinmeleri önerisinde bulundu.

New York Üniversitesi’nden nörolog Dr. Maria P. D’Onofrio ise, geç yatmanın yalnızca demans değil, aynı zamanda depresyon ve anksiyete gibi zihinsel sağlık sorunlarını da tetikleyebileceğini belirtti.

D’Onofrio, “Fiziksel egzersiz ve düzenli uyku, beyin hücrelerinin yenilenmesini teşvik eder. Gece geç saatlere kadar uyanık kalmak, bu yenilenme sürecini baltalıyor” dedi.

NEDEN GEÇ YATMA RİSKLİ?

Bilimsel çalışmalar, uyku sırasında beynin toksinlerden temizlendiğini ve sinir hücreleri arasındaki bağlantıların güçlendiğini gösterdi. Ancak geç yatma, bu doğal süreci aksattı.

The Lancet dergisinde yayımlanan bir rapora göre, uyku bozuklukları, demans riskini artıran 14 faktörden biri olarak öne çıktı. Raporda, düzenli uyku alışkanlıklarının demans vakalarının yaklaşık %45’ini önleyebileceği belirtildi.

Johns Hopkins Üniversitesi’nden nörolog Dr. Victoria Handa, geç yatmanın stres hormonlarını artırdığını ve bu durumun beyindeki inflamasyonu tetikleyebileceğini söyleyerek, “Kronik stres ve uyku düzensizliği, beyin sağlığını tehdit eden bir döngü yaratıyor. Bu döngü, demans gibi ciddi bilişsel sorunlara zemin hazırlayabilir” dedi.

NASIL ÖNLEM ALINMALI?

Uzmanlar, demans riskini azaltmak için şu önerilerde bulundu:

Erken Uyku Düzeni: Her gece 22:00-23:00 saatleri arasında uyumaya özen gösterin.

Sağlıklı Yaşam Tarzı: Akdeniz diyeti, düzenli egzersiz ve sosyal aktiviteler, beyin sağlığını destekliyor.

Teknoloji Kullanımı: Yatmadan en az bir saat önce ekranlardan uzak durun; mavi ışık, uyku hormonlarını baskılayabilir.

Rutin Kontroller: Erken teşhis için düzenli sağlık kontrollerine gidin.

GENÇLER DE RİSK ALTINDA

Son yıllarda yapılan araştırmalar, demansın yalnızca yaşlıları değil, genç nüfusu da etkilediğini gösterdi.

JAMA Neurology’de yayımlanan bir meta-analiz, 30-64 yaş aralığında demans vakalarının küresel olarak arttığını ortaya koydu.

Uzmanlar, gençlerdeki bu artışta düzensiz uyku alışkanlıklarının önemli bir rol oynadığını vurguladı.

UYKU, BEYNİN KORUYUCUSU

Bilimsel bulgular ve uzman görüşleri, geç yatmanın demans riskini artırdığını net bir şekilde ortaya koydu.

Sağlıklı bir uyku düzeni, beyin sağlığını korumanın en etkili yollarından biri olarak öne çıktı.

Uzmanlar, bireylerin uyku alışkanlıklarını gözden geçirmesini ve erken uyumaya özen göstermesini önerdi.