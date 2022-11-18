18 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bu bitkileri başucunuza koyun rahat uyuyun

Güzel ve sağlıklı bir uykuyu kim istemez? Elbette herkesin yanıtı evet olacaktır. Peki, bazı bitkileri yatak odasında bulundurarak rahat bir uyku çekeceğinizi biliyor muydunuz? İşte o bitkiler ve faydaları…

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 08:50
Takip Et

Uykuya sağlıklı bitkiler hangileridir?

Bu bitkileri başucunuza koyun rahat uyuyun
+
Aa
-

AREKA PALMİYESİ
Havaya nem katıyor. Kuru bir ortamda yaşayanlar için harika bir bitki. Odada areka palmiyesi bulundurmak istiyorsanız gün ışığını tercih ettiği için güneye veya batıya bakan bir pencerenin yanına koymalısınız…

YASEMİN
Tatlı ve hoş bir kokusu var. O koku rahatlatıcı, kaygı azaltıcı bir özelliğe sahip. Bu nedenle uykudayken iyi bir şekilde dinlenmenizi sağlıyor. Depresyon yaşayanlar için birebir yararlı…

GARDENYA
Kokusu, parfüm ve esans yapımında sıklıkla kullanılıyor. Yapılan çalışmalara göre uykuyu tetikleyen özelliklere sahip.

ŞEYTAN SARMAŞIĞI
Yatak odasındaki toksinleri temizleyerek yok ediyor. Havadaki formaldehit ve bazı kimyasalların giderilmesi için çok ideal.

ÖRÜMCEK BİTKİSİ
Havayı temizlemede şampiyonlardan biri olan örümcek bitkisi kurdele çiçeği olarak da biliniyor. Karbonmonoksit, formaldehit ve benzeri temizleme özellikleri bulunuyor.

İNGİLİZ SARMAŞIĞI
En iyi hava temizleyicileri arasında ilk sırada. Toksinleri, küfleri ve ayrıca havadaki diğer bazı alerjenleri filtreliyor.

ORKİDE
Geceleri oksijen yayıyor. BU nedenle yatak odası için çok mükemmel. Diğer bir avantajı ise pek çok renkte çeşidinin bulunması...

BİBERİYE
Biberiye sadece yemeklere tat katmakla kalmıyor, kokusu hafızayı güçlendiriyor.

AŞK MERDİVENİ
Eğreltiotu olarak da biliniyor. İç mekanlarda deterjan ve temizleyicilerin neden olduğu uçucu organik bileşiklerden kurtulmak için çok faydalı. Odadaki nemi dengeleyerek rahat bir nefes alınmasını sağlıyor…

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
1
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
﻿Fatih Portakal'dan gündem yaratacak Bahçeli iddiası. Erdoğan'ın Akşener'e çağrısı sonrası paylaştı
2
﻿Fatih Portakal'dan gündem yaratacak Bahçeli iddiası. Erdoğan'ın Akşener'e çağrısı sonrası paylaştı
﻿Fatih Portakal'dan gündem yaratacak Bahçeli iddiası. Erdoğan'ın Akşener'e çağrısı sonrası paylaştı
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
3
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
4
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
5
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
6
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
7
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
﻿Bu bitkileri başucunuza koyun rahat uyuyun
﻿Bu bitkileri başucunuza koyun rahat uyuyun
﻿Bu bitkileri başucunuza koyun rahat uyuyun
﻿Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi personel alacak
﻿Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi personel alacak
﻿Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi personel alacak
﻿Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi alacak
﻿Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi alacak
﻿Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi alacak
﻿Kaldırımda yürüyen kadınları darbeden erkek tutuklandı
﻿Kaldırımda yürüyen kadınları darbeden erkek tutuklandı
﻿Kaldırımda yürüyen kadınları darbeden erkek tutuklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.