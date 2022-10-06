﻿Uyuma numarasını yapan AKP iktidarı

Sedat Peker'in Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve AKP Milletvekili olan kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu Ban hakkındaki iddialar siyaset camiasında nükleer bomba etkisi yarattı ancak iddialar ortalıkta duruyor.

Birgün Gazetesi yazarı Timur Soykan kardeşim, "Rüşvet ağında 30 soru" başlıklı 30 gün önceki yazısında iddiaları şöyle sordu:

1. SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Fethullahçı çetenin bankası Bank Asya'yı 16 yıl yönetti. Bank Asya'ya bin TL yatıran tutuklanırken ona neden hiç dokunulmadı?

2. Bank Asya'da 100 milyon dolar şüpheli kredide imzası bulunan Taşkesenlioğlu hakkındaki BDDK raporu nasıl yok edildi?

3. Taşkesenlioğlu'nun SPK Başkanı olduğu 4 yıl bedelli sermaye artırımlarıyla şirketler 2,3 milyar dolar topladı. Son iki yılda 79 halka arz ile 33,4 milyar TL fon elde edildi. Bu şirketlerin ne kadarı içleri boş olmasına karşın rüşvetle mi halka arz edildi?

4. Kaç küçük yatırımcı bu tuzaklara düşerek ne kadar para kaybetti?

5. Taşkesenlioğlu'nun başkanı olduğu kuruldakiler ve SPK'nin diğer görevlileri bu vurgunlarda hangi rolleri üstlendi?

6. Sedat Peker'in Taşkesenlioğlu'nun 180 milyon dolar rüşvet topladığı ve bunların bir kısmını İstanbul'daki üç konuttaki 4 kasada sakladığı iddiaları doğru mu?

7. Taşkesenlioğlu'nun başkalarının üzerine kaydettirdiği 100'den fazla mal varlığının olduğu iddiası doğru mu?

8. Taşkesenlioğlu'nun İstanbul İkitelli'deki 'Qua' isimli otelin büyük ortağı olduğu ve resmi kayıtta otelin sahibi görünen şirketin SPK Başkanı olduğu dönemde halka arz edildiği iddiaları doğru mu?

9. Taşkesenlioğlu'nun rüşvet istediği kişileri yönlendirdiği iddia edilen Nedim Özbek kimdir? Para trafiği ve mal varlığı araştırılacak mı?

10. Borsa patronu Mine Tozlu Sineren, SPK'deki rüşvet taleplerinin ardından Taşkesenlioğlu'nun kardeşi AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'na yönlendirildiğini iddia etti. Doğru mu?

11. Ağabeyi Halk Bank Genel Müdürü ve SPK Başkanıyken kardeşi AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, sahibi olduğu Maya Araştırma Danışmanlık Şirketi ile kimlere hizmet verdi?

12. Şirketinin diğer ortağı kardeşi Nesrin Kakırman'dı. Biri milletvekili diğeri Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü olan kardeşler o dönem AKP'nin yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ve Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı'ndan pazarlık usulü ihaleleri nasıl aldı?

13. Zehra Taşkesenlioğlu ve Nesrin Kakırman şirketlerini eşi Ünsal Ban'ın şoförü Ahmet Karakaş'a neden devretti? AKP Milletvekili Taşkesenlioğlu neden eşinin şoförünü TBMM'de danışmanı yaptı?

14. Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde rektör olduğu dönemde çok sayıda yolsuzluk ve usulsüzlükle suçlanan Ünsal Ban'ı kimler korudu?

15. Zehra Taşkesenlioğlu, boşanmak istediği eşi Ünsal Ban'a elden 2,5 milyon dolar borç verdiğini açıkladı ve bu parayı istedi. Doğru mu?

16. Ünsal Ban, Twitter'dan şifreli paylaşımlar yapıyordu. Barış Soydan'ın haberine göre; daha sonra sildiği bir tweetinde şunu yazdı: 'Rüşvetlerin anatomisi… Hangi birinden başlayayım: p-a-i-a-a-t-d-s-s-k… daha onlarcası.' Bu şifrenin çözümü nedir?

17. Borsa patronu Mine Tozlu Sineren'in iddia ettiği rüşvet ağı Saray'a uzanmıştı. Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu, SPK'deki işini çözmeyi vaat ederken arkasında kimler vardı?

18. Sedat Peker, Serkan Taranoğlu ile 'Demir Yumruk' operasyonunda tutuklanan Eryılmazlar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Eryılmaz'ın defalarca Ankara'da buluştuğunu anlattı. Serkan Taranoğlu'nun bu buluşmalardan içinde para dolu elbise torbalarıyla ayrıldığı iddiası doğru mu?

19. Sineren'den 'Acil 200 bin TL' istediği yazışmaları Sedat Peker tarafından ifşa edilen Taranoğlu, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca'nın daha çok para isteyeceğini söylemişti. Bu iddialar araştırıldı mı?

20. Ünsal Ban, iddiaya göre; Bodrum'dan mega yatıyla kaçmak isterken yakalandı. Emniyet ifadesinde bu yatı 3 milyon 850 bin avroya 5 yıllığına kiraladıklarını söyledi. Bu kiralama işlemini yaparken AKP milletvekili eşinin yanında olduğunu söyledi. Bu paranın kaynağı nedir?

21. Zehra Taşkesenlioğlu'nun şirketini devrettiği Ahmet Karakaş'ın eşi ile baldızı evde evrak yakarken yakalandı. O belgelerde hangi suç delilleri vardı?

22. Sineren, içine düştüğü rüşvet tezgahı isim isim CİMER'e bildirdiğini söyledi. Bu suçlamaların üzerini kim örttü? Savcılığa intikal ettirildi mi?

23. Başka iktidar milletvekili ve eşi bu suç örgütünün içinde mi? Bu rüşvet ağı nerelere kadar uzanıyor?

24. Konuşmaya başlayan Ünsal Ban tutuklanırken diğer şüphelilerin delilleri yok etmesi mi bekleniyor? İstanbul Başsavcılığı neden düğmeye basmıyor?

25. Bu rüşvet ağının tepesinde kim var?

26. En önemli soru: Ülkenin insanları, bu kirli sistemin geleceğini çalmasına, bu bataklığa sessiz mi kalacak?"

Değerli okurlarım,

Türk İş başkanı Ergün Atalay'ın şu sözü aklıma geldi:

- "Uyuyanı uyandırırsın ama uyuma numarasını yapanı uyandıramazsın…"

Bu iddialar ortada ama AKP iktidarı uyuma numarası yapıyor, görmezden, duymazdan geliyor.

Timur Soykan'a sordum ne bir tekzip ne bir yanıt gelmemiş bu sorulara.

Ben sessiz kalmadım değerli meslektaşım Soykan, ama bil ki;

- 9 ay 10 gün sonra 6 liderin adayı 13. Cumhurbaşkanının iktidarında bağımsız yargı hepsinin yakalarına yapışır…