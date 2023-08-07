Uyumadan önce çocuğa hangi sorular sorulmalı

Etkinlikle geçirdiğiniz bir günün ardından, çocuğunuzun mutlu olduğu ve hoşlanmadığı anları öğrenmenin en iyi yolu, yatmadan önce soracağınız sorulardan geçiyor.

Yatmadan önce çocuğunuza soracağınız sorularla düşünce sürecinin nasıl işlediğine dair fikir sahibi olabilirsiniz.

Dünyanın öbür ucundaki çocuklar uyurken sen uyanacağını biliyor musun?

Bu gece ne hakkında rüya görmek istersin?

Rüyaların nereden geldiğini düşünüyorsun?

Sence anneler ve babalar da rüya görüyor mu?

Yarın birlikte yapmak istediğin bir şey var mı?

Günün en sevdiğin bölümü ne zamandı?

Bugün en komik olduğun bulduğun şey neydi?

Bugün kızdığın bir şey oldu mu?

Bugün farklı bir şey olmasını dilediğin bir şey var mıydı?

Uyku bedenimiz için neden gerekli?