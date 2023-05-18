Uyumadan önce spor yapmak doğru mu?

Spordan hoşlanan ve sağlığını düşünen bir çok insanın aklını şu sorular çeler. Aç karnına ya da gece spor yapılır mı?

SPOR YAPMA SAATLERİ

Kilo kaybetmek, kas kütlesini artırmak, kilo almak, incelmek, sıkılaşmak… Hayatına sporu dahil eden kişilerin birbirinden farklı birçok amacı olabilir. Ancak spor sevdalısı tüm insanların birleştiği nihai amaç, daha sağlıklı, fit ve enerjik bir vücuda sahip olmaktır. Hâl böyleyken seçilmesi gereken spor branşı ya da spor aktiviteleri için tercih edilmesi gereken uygun zaman dilimi konusunda kafa karışıklıkları yaşanabilir. Her insanın biyolojik ritmi, gündelik yaşam temposu ve sağlık durumu bir diğerinden farklı olabileceği için, esasen herkes için geçerli bir ideal spor zamanı yoktur.

Yağ oranını azaltmak ve kilo kaybetmek isteyen kişilerin, sağlık durumları ve kondisyonları izin verdiği müddetçe, sabah ve aç karnına spor yapmaları tavsiye edilir. Sabah saatlerinde vücudun glikojen depolarının boş olması nedeniyle, yapılan spor aktiviteleri için gerekli enerji yağ depolarından karşılanır. Fakat elbette söz konusu spor aktivitelerinin aç karnına yapılabilecek düzeyde ve tempoda olması gerekir. Akşam ve gece saatlerinde yapılan spor aktiviteleri ise, vücudu rahatlatmak, uyku rutinini düzene sokmak ve daha kaliteli bir uyku çekmek açısından son derece etkilidir. Ancak akşam sporu aktivitelerinden bu şekilde verim alabilmek için, yapılan spor aktivitelerinin temposu ve süresi son derece önemlidir.

UYKU BOZUKLUĞU

Uyku sorunu yaşayan insanların sayısı azımsanamayacak ölçüde fazladır. Uykusuzluk nedenleri, kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Özellikle kişilerin güncel bir sağlık problemi varsa, uykusuzluk çekmek, söz konusu rahatsızlığın yan etkileri ya da belirtileri arasında yer alabilir. Eğer uykusuzluktan muzdarip kişilerin herhangi bir sağlık problemi bulunmuyorsa; sağlıksız beslenme, aşırı kafein tüketimi, stres ve alışkanlıklar nedeniyle uykusuzluk sorunu ortaya çıkabilir.

Rahat ve kaliteli bir uyku çekmek konusunda zorluk yaşıyorsanız, uyumadan önce spor yapmak size son derece yanlış bir fikir gibi görünebilir. Bir bakıma haklısınız. Gece yatmadan spor yapmak, nabzınızın ve adrenalin seviyenizin yükselmesine neden olacak antrenmanlar tercih ettiğiniz takdirde uykunuzu daha da çok kaçırabilir. Peki, o halde “Gece spor yapmak faydalı mı?” sorusuna “Evet!” cevabı verenler neyi kastediyor? Gelin, verimli ve kaliteli bir uyku için akşam spor yapma tavsiyelerine daha yakından göz atalım.

KASLARINIZI RAHATLATIN

Yaşam temponuz ne düzeyde olursa olsun, akşam saatleri geldiğinde eve yorgun argın dönüyor olma ihtimaliniz oldukça yüksek. Gün boyu yoğun şekilde kullandığınız bacaklarınız, kollarınız ve sırt kaslarınız hâlihazırda yorgun olabilir. Keza, söz konusu kas yorgunluğu da, kolaylıkla huzurlu bir uykuya dalmanızı engelleyen nedenler arasında yer alabilir. Bu nedenle, rahatlık hissetmek ve uyku gelmesi için tercih edilen akşam ya da gece sporu aktiviteleri, kas yorgunluğunu azaltmaya ve vücudu gevşetmeye yönelik olmalıdır.

Yoğun kardio, HIIT, ağırlık ve koşu gibi antrenmanlarınızı gündüz saatlerine ve kendinizi daha dinç hissettiğiniz anlara bırakabilirsiniz. Gece spor yapmak ve daha verimli bir uyku düzeni oluşturmak istiyorsanız, tercihiniz, nabzınızı yükseltmekten ziyade düşüren ve kaslarınızı rahatlatan antrenmanlardan yana olmalı. Düşük tempolu pilates ve yoga antrenmanlarına yönelebilir, doğrudan soğuma egzersizlerini uygulayarak vücudunuzu esnetebilirsiniz. Bu tip antrenmanlar günün tüm stresini atmanız, kendinize yoğunlaşmanız ve hem zihninizi hem de vücudunuzu dinlendirmeniz için ideal seçeneklerdir.

Elbette uykudan gözleriniz kapanıyorsa ve kendinizi son derece yorgun hissediyorsanız, gece spor yapmak için kendinizi zorlamanın pek bir anlamı yok. Ancak günün stres ve yorgunluğunun halen üzerinizde olduğunu düşünüyor ve yatağa daha huzurlu bir şekilde girmek istiyorsanız, düşük tempolu ve dinlendirici gece sporu aktiviteleri sizin için harika bir çözüm olabilir. Ne var ki, gece sporundan tam verim almak için gündelik yaşam alışkanlıklarınızı da gözden geçirmeniz gerekir. Uykusuzluk çekmenizi tetikleyecek yüksek dozda kafein alımı gibi unsurları sınırlandırmalı, sağlıklı besinler tüketmeli ve akşam yemeğinizin üstünden yeterli zaman geçtiğine emin olmalısınız.

DOĞRU SPOR EKİPMANLARI

Gece saatlerinde uygulayacağınız dinlendirici spor aktivitelerinden verim alabilmenin bir diğer altın kuralı ise, antrenmanlarınızı doğru ekipmanlar ve kıyafetler eşliğinde yapmaktır. Gece sporu için tavsiye edilen antrenmanlar vücudu gevşetme ve kasları esnetme odağı taşıdığı için, gece sporu rutininiz esnasında sakatlanmalara ve dikkatsizliklere karşı önlem almanız gerekir.





