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Uyumadan önce yakınınızda olsun tam bir şifa kaynağı

Havalar soğudu, hastalıklar arttı. İşte adeta şifa kaynağı bir yöntem ve o yöntemin faydaları…

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 15:12
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Uyumadan önce yakınınızda olsun şifa kaynağı

Uyumadan önce yakınınızda olsun tam bir şifa kaynağı
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Kış mevsimi hızla geliyor, havalar soğuyor ve hastalıklar artıyor. O hastalıklardan korunmak için

Bazı doğal yöntemler işe yarıyor. Onlardan biri de soğan ve karanfil. Tek yapmanız gereken soğana karanfil batırıp uyumadan önce başucunuzda bulunmasını sağlamak.

Peki soğan ile karanfil karışımının faydaları neler? İşte hastalıklara karşı direnç sağlayan o yöntem...

Soğan ve karanfil tüm hastalıklara karşı kalkan görevi görüyor. İlk olarak bir soğan alın ve ortadan ikiye ayırın. Ayırdığınız soğanın düz olan taraflarına tek tek karanfilleri batırın. Sonrasında uyuduğunuz odanın uyuduğunuz yakın bir bölgeye koyun.

Her derde deva olan soğanın kokusundan rahatsız olanlar soğanı ikiye bölüp üzerine rastgele karanfilleri batırabilir. Böylece ağır kokusunu gidermiş olur.

Ve faydaları…

Kansere karşı koruyuculuk sağlar.

İçeriğinde sülfür bulunduğu için beyin sağlığına katkı sağlar.

Sindirimi düzenler.

Enfeksiyon oluşumlarını engeller.

Kalp sağlığını korur, kolesterolü düzenler.

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