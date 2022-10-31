Led Diyeti nasıl yapılır?

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, led ışıklar, "hava aydınlık ve güneş var" algısı oluşturduğu için uykudan önce telefon, televizyon ve bilgisayara bakılmasının uykuyu engellediğini belirterek, "Uyumadan en az 1 saat önce 'led diyetine' girilmesini öneriyoruz." şeklinde konuştu, ideal uyku süresi ve led ışıkların uyku üzerindeki etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Prof. Akkoyunlu AA muhabirine şunları söyledi:

“Erişkinler için 23.00'te uyuyup, 07.00'de uyanma ideal uykuyu sağlar. Çocuklarda ise hormonal dengenin sağlanması ve büyüme hormonunun yeterince salgılanması için bu sürenin daha uzun olmalıdır. Yenidoğan ve bebeklerin 23 saat, ergenliğe yakın çocukların 9-10 saat uyumasının ideal uyku süresini sağlanmalıdır. “



Prof. Akkoyunlu, ergenlik çağında, ideal uyku için gece 24.00-01.00 ile sabah 08.30-09.00 arasının yeterli olur dedi ve ekledi:

"Bunu anne-babalar çok fazla tecrübe edemezler. 'Herkes saat 23.00'te yatıyor, sen de o saatte yatacaksın.' diyebilirler. Çocuk yatağa girer ama döner, durur. O nedenle onları biraz daha tolere etmek lazım."

LED EKRANLAR MELATONİN HORMONUNU KANDIRIR

Prof. Muhammed Emin Akkoyunlu, uykuyu getirecek en önemli mekanizmalardan birinin melatonin salgılanması, diğerinin de gözdeki algıların "Artık uyu" şeklinde verdiği elektriksel sinyaller olduğunu belirtti şunları söyledi:



"Akşam ateş yakıp etrafında oturursunuz, o esnada uykunuz gelir çünkü güneş ışığı ortalıkta yoktur. Evde lambaları yakarsınız, kitap okursunuz, uykunuz gelir. Ancak telefonla ilgilenirseniz, televizyonu açarsanız, bilgisayara bakarsanız uykunuz gelmez. Led ekranlar güneş ışığının dalga boylarını taklit eden bir ışık yapısıdır. Hem gözümüzü hem de melatonin hormonunu kandırır. Buna bağlı olarak, hem uykunuz gelmez hem de melatonin hormonu salgılanmaz.

Uyumadan en az 1 saat önce led diyetine girilmesini öneriyoruz. Yatmadan önce telefona, bilgisayara bakılmamalı, televizyon izlenmemeli. Mümkünse yatak odasında led lambası da kullanılmamalı, floresan veya analog lambalar olabilir. Bunlara dikkat edilirse uyku daha erken gelir, daha mutlu ve huzurlu uyunur.

Erişkinlerin büyük kısmında uyku problemi var. Dünyadaki toplumlarda artan huzursuzluğun bir kısmı bundan kaynaklı olabilir. Eğer çocuklar da uyumadan önce telefonla ilgileniyorlarsa, uykuya televizyon karşısında dalıyorlarsa uyku sorununu onlarda da görüyoruz.

Bir aydan uzun süre gece geç yatmak ve sabah erken kalkmak sirkadiyen ritmi bozuyor. Bunu geri çevirmek özellikle okul döneminde çok zor oluyor. Çocuğun hem algılamasında bozukluk yaşanıyor hem de agresyon daha fazla oluyor ve sınıf içerisinde iletişimi bozuluyor. O nedenle çocuklar için tatil dönemlerinde tedirgin oluyoruz. Ailelere, 'Çocuklarınızı zamanında yatırın ve uyandırın' önerisi veriyoruz. Erişkinler de 'Uykusuz kalsak da bir şey olmaz.' diyorlar, ancak onlara çocuklarına iyi örnek olmaları gerektiğini söylüyor, bu nedenle uyumadan önce televizyon izlememelerini tavsiye ediyoruz."