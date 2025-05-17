Uyumayan bebeklerin bilinmeyen riskleri ortaya çıktı

Geceleri uyku sorunu yaşayan bebekler, sadece ebeveynleri yormakla kalmıyor, aynı zamanda ciddi sağlık ve gelişim riskleriyle karşı karşıya kaldı.

Son bilimsel araştırmalar, düzensiz uyku alışkanlıklarının bebeklerin fiziksel, bilişsel ve duygusal gelişimini olumsuz etkileyebileceğini ortaya koydu.

Uzmanlar, ebeveynleri erken yaşta uyku düzeni oluşturmaya çağırırken, bu sorunun uzun vadeli etkilerine dikkat çekti.

BİLİMSEL BULGULAR NE SÖYLÜYOR?

Pensilvanya Üniversitesi Uyku ve Sirkadiyen Nörobiyoloji Merkezi’nden Prof. Dr. Jodi Mindell’in liderliğinde yürütülen bir çalışma, bebeklerdeki uyku eksikliğinin bilişsel gelişim üzerinde beklenmedik etkiler yaratabileceğini gösterdi. Mindell, “Gece boyunca sık uyanan bebeklerde, dikkat süresi ve problem çözme becerilerinde hafif gerilemeler gözlemledik. Ancak ilginç bir şekilde, bu uyanmaların ani bebek ölümü sendromuna (ABÖS) karşı koruyucu bir rol oynayabileceğini de bulduk” dedi.

Kanada’da McGill Üniversitesi’nden Dr. Marie-Helene Pennestri’nin 350 bebek üzerinde gerçekleştirdiği bir başka araştırma, gece uyanmalarının zihinsel ve motor becerilerle doğrudan bir bağlantısı olmadığını, ancak emzirme sıklığını artırarak anne-bebek bağını güçlendirdiğini ortaya koydu. Pennestri, “Gece uyanmaları normal bir gelişim sürecinin parçası. Ancak kronik uyku düzensizlikleri, uzun vadede davranışsal sorunlara yol açabilir” uyarısında bulundu.

NEDEN UYUMUYORLAR?

Bebeklerin geceleri uyumamasının altında yatan nedenler çeşitlilik gösterdi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Mehmet Celaloğlu, bu nedenleri şöyle sıraladı:

“Alt ıslaklığı, diş çıkarma, açlık, gaz problemleri ya da odanın fazla aydınlık olması gibi basit faktörler uykuyu bölebilir. Ancak altında yatan ciddi bir sağlık sorunu yoksa, ebeveynlerin sabırlı bir şekilde uyku rutini oluşturması kritik.”

Ayrıca, yenidoğan bebeklerin gece-gündüz ayrımını öğrenmesi zaman aldı. Bebekler genellikle 2.aydan itibaren gece-gündüz farkını anlamaya başladı. Ancak bu süreç bazı bebeklerde daha uzun sürebilir.

Uyku gerilemesi olarak bilinen ani uyku düzeni bozukluklarının, özellikle gelişim atakları sırasında sıkça görüldüğünü belirtildi.

UZUN VADELİ RİSKLER

Kronik uyku sorunlarının bebeklerde büyüme hormonu salgısını etkileyebileceği biliniyor.

Uyku sırasında salgılanan büyüme hormonu, bebeğin fiziksel gelişimi için hayati. Uzun süreli uyku eksikliği, bu hormonun yeterince salgılanmamasına yol açabilir. Ayrıca, uyku düzensizliklerinin ilerleyen yaşlarda dikkat eksikliği, hiperaktivite ve duygusal problemlerle ilişkilendirildiği de vurgulandı.

EBEVEYNLERE ÖNERİLER

Uzmanlar, bebeklerde uyku düzenini desteklemek için şu önerilerde bulundu:

Rutin Oluşturun: Her akşam aynı saatte ılık banyo, masaj veya ninni gibi sakinleştirici bir rutin, bebeğin uyku saatini algılamasına yardımcı olur.

Ortamı Optimize Edin: Oda sıcaklığını 20-24°C arasında tutun, loş bir ışık kullanın ve gürültüyü en aza indirin.

Gündüz Uykularını Kontrol Edin: Gündüz çok uzun uyuyan bebekler, gece uykusuna direnebilir. Gündüz uykularını 4-5 saatten fazla tutmamaya özen gösterin.

Sabırlı Olun: Bebeklerin uyku düzeni, özellikle ilk 6 ayda düzensiz olabilir. Ani müdahalelerden kaçının ve bebeğin kendi kendine sakinleşmesine fırsat verin.

Bilim insanları, uyumayan bebeklerin sadece ebeveynler için bir zorluk olmadığını, aynı zamanda ciddi sağlık ve gelişim riskleri taşıyabileceğini vurguladı.

Erken dönemde oluşturulacak sağlıklı uyku alışkanlıkları, bebeklerin hem bugünkü hem de gelecekteki sağlığını koruyabilir. Ebeveynler, bu süreçte sabırlı ve bilinçli adımlar atarak, miniklerinin huzurlu geceler geçirmesini sağlayabilir. Eğer uyku sorunları 6 haftadan uzun sürerse, bir çocuk doktoruna başvurmak önem taşıyor.