Uyurken kurşun yağmuruna tutuldu

Kaynak: İHA
Uyurken kurşun yağmuruna tutuldu

Adana’da bir kişi evinde uyuduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Evin içine kadar girip adamı yatağında 3 yerinden vuran saldırganlar kaçtı. Yaralı adam hastanede tedavi altına alındı.

Silahlı saldırı Yüreğir İlçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. İbrahim B. evinde yatak odasında uyuduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Yüzleri kasklı motosikletli şüpheliler bir anda müstakil eve girdi.

İçeri giren şüpheliler yatak odasında uyuyan İbrahim B.’ye kurşun yağmuruna tutarak olay yerinden kaçtı. Mahallenin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekiplerine sevk edildi. Sağlık ekipleri ayağından 3 adet kurşun yarası alan İbrahim B.’yi hastaneye kaldırdı.

Olay yeri inceleme polisleri ise delil çalışması yaptı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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