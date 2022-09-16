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Uzmanı uyardı: Uyurken modeminizin fişini çekin

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Metin; uyku sırasında çalışan modemlerin, kablosuz internet kullanımının, elektro manyetik dalgalar yoluyla insan sağlığına ciddi zararlar verdiğini söyledi.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 09:05
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Uyurken modeminizin fişini çekin

Uzmanı uyardı: Uyurken modeminizin fişini çekin
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Elektro manyetik dalgaların dokular tarafından emildiğini, bu durumun vücutta çeşitli değişikliklere neden olduğunu belirten Doç. Dr. Barış Metin şu bilgileri verdi:

“Bugüne kadar kablosuz internet sisteminin ve cep telefonlarının güvenliği sar değeri adı verilen bir sistemle ölçüldü. Cep telefonlarının üzerinde bir sar değeri var. Avrupa Birliği ve Amerikan’ın bu konuda koruduğu çeşitli kotalar var. Sar değeri hep dokunun emdiği ısıya göre hesaplanmış yani dokuyu ısıtıp ısıtmadığı tespit edilmeye çalışılmış yani termal etkisi ölçülmüş. Şimdiye kadar yapılan çalışmalar ve son zamanlarda çıkan yayınlar bu sinyallerin ısı dışında dokuda birçok değişiklik yaptığını ortaya koyuyor. Bu konuda çıkan yayınları incelediğimiz zaman wifi sinyallerinin dokularda hasara yol açtığı, doku genetiğini bozduğu, sperm sayısını azalttığı, erkeklerde özellikle kısırlığa neden olduğu, dikkat konsantrasyon problemlerine yol açtığı, çocuklarda öğrenmeyi bozduğu şekilde etkileri tespit edilmiş”

Sadece çocuklarda değil büyüklerdeki etkilere de dikkat çeken Doç. Dr. Metin, “Wifi sinyalinin verdiği hasar ısınmanın ötesinde. Bu nedenle yeni güvenlik normlarına ihtiyaç var. Ayrıca şu anda bulunduğumuz yerde cep telefonundan etraftaki wifi ağlarını izlemeye çalışsak çok sayıda ağ çıkar. Bu da çok fazla elektro manyetik sinyale maruz kalıyoruz anlamına gelir. Yapılan çalışmalar bu sinyallerin dikkat, öğrenme, yaşlanma, sperm kalitesi ve infertilite gibi birçok konuda zararlı etkilerini olduğunu gösteriyor ve şuanda aktif yönetmelikler bu zararları yeterince gözetmiyor” diye konuştu.

Özellikle çocukların korunması için bazı önlemler alınmasının altını çizen Metin, “Evde modemi çocuklardan uzak tutmak önemli. Modemin kullanılmadığı zamanlarda özellikle gece saatlerinde kapatılmasını öneriyorum. Komşunun modemi çok yüksek bir zarar vermeyecektir ama çocuğun odasında ya da çocuğun odasına yakın modemi kesinlikle tutmamak gerekli.” diye konuştu.

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