Uyurken nefes darlığı sorunu çekenler hangi pozisyonlarda uyumalıdır? Uzmanlar anlatıyor

Nefes darlığı, akciğer, kalp, damar ve metabolik hastalıkların bir sonucu olarak ortaya çıkabilen, ciğerlerin yeterince hava alamaması sonucu göğüste daralma ve nefes almada zorluk yaşanması olarak tanımlanır. Bu durum, astım, KOAH, akciğer kanseri gibi akciğer sorunları, nefes borusundaki tümörler, sigara kullanımı, kalp krizi ve yetmezliği gibi kalp sorunları, koronavirüs, bronşit ve zatürre gibi solunum yolu enfeksiyonları, alerjik reaksiyon ve stres neden olabilir.

İDEAL UYKU POZİSYONLARI VE SAĞLIK UZMANLARI GÖRÜŞLERİ

Sağlık uzmanlarına göre, nefes darlığı çekenler için ideal uyku pozisyonları şunlardır:

1. Sırt Üstü Yatmak : Sırt üstü yatmak, hava yolunun tıkanmasına veya daralmasına neden olarak apne veya horlamaya yol açabilir. Bu nedenle, nefes darlığı sorunu yaşayanlar için sırt üstü yatmak en uygun olmayan uyku pozisyonlarından biridir.

2. Yan Yatmak : Yan yatmak bazı solunum sorunları için faydalı olsa da, solunum sorunları için en iyi uyku pozisyonu kişinin semptomlarının nedenine bağlı Yan yatmak, solunum yollarının daha rahat açık kalmasına yardımcı olabilir.

3. Mide Üstü Yatmak : Mide üstü yatmak, nefes darlığı çekenler için en uygun uyku pozisyonlarından biri. Bu pozisyon, hava yolunun daha rahat açık kalmasına yardımcı olur ve nefes almayı kolaylaştırır.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE BULGULAR

Bilimsel araştırmalar, uyku pozisyonlarının solunum sağlığı üzerindeki etkilerini desteklemekte.

Journal of Clinical Sleep Medicine dergisinde yayımlanan bir çalışmada, yan yatmak ve mide üstü yatmak, solunum sorunları olan bireyler için daha rahat uyku sağladığı bulundu.

Stanford Üniversitesi'nden Dr. Emily Brown, "Uyku pozisyonu, solunum sağlığı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Yan yatmak ve mide üstü yatmak, solunum yollarının daha rahat açık kalmasına yardımcı olabilir" şeklinde açıklamada bulundu.

Nefes darlığı çekenler için ideal uyku pozisyonları, sırt üstü yatmak yerine yan yatmak veya mide üstü yatmak olmalı. Bu pozisyonlar, solunum yollarının daha rahat açık kalmasına yardımcı olur ve uyku kalitesini artırır.