Uyurken yağ yakmak mümkün mü?

Vücuttaki yağı yakmanın birçok yöntemi var. İşte onlardan biri…

Uyurken yağ yakmak mümkün mü?

Editör: Naim Arıoğlu

Amaç sağlıklı bir bedene sahip olmak. İşte siz keyifle uyurken o tariflerden biri devreye giriyor ve sağlıklı olmanızı bakın sağlıyor? Üstelik burnumuzun dibindeki bir besin maddesiyle yapılan bir tarifle…

Hayat boyunca hemen hepimizin derdi sağlıklı kalabilmek ve uzun yaşamak. Bunu yaparken kişinin iradesi elbette çok önemli…

Birçok ürün ile vücudunuzdaki yağları ortadan kaldırmak mümkün. Yoğurt kürü tarifi de onlardan biri. Bakın evinizde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz yoğurt tarifi nasıl hazırlanıyor?

Yoğurt kürünü diyet yaparken veya diyet yapmadan da istediğiniz bir dönemde evde bulunan basit malzemelerle hazırlayabilirsiniz. . Ancak kronik ya da ciddi bir rahatsızlığı olanlar ile hamilelerin dikkat etmesi gerekiyor.

Malzemeleri

1 çay kaşığı kekik

Yarım limon
4 yemek kaşığı yoğurt
1 tatlı kaşığı pul biber

Hazırlanışı
4 yemek kaşığı yoğurt kaseye alınır
Üzerine 1 tatlı kaşığı pul biber ve kekik eklenir.
Yarım limon sıkılır

YOĞURT KÜRÜ NASIL KULLANILIR?

Hazırladığımız kürü gece uyumadan 1 saat önce tüketiyoruz ve yağ yakımını başlatmış oluyoruz. Bu kür 15 gün boyunca her akşam uyumadan önce düzenli olarak kullanıldığında göbek yağlarının erimesini ve yağ yakımının hızlanmasını sağlar. Hazırladığımız yoğurt kürü için azami süre 15 gündür fakat isteğe göre 1 ay veya 3 hafta olarak da kullanılabilir.

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