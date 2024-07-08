Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti
Düzenleme: Kaynak: AA

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı'nın 79. yıl dönümü vesilesiyle, Başkan Rıdvan Güleç ve yanındaki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti.

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Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti 1

Güleç ve heyeti, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine ulaştı.

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Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti 2

Mozole önünde çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunan heyet, anı fotoğrafı çekilmesinin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

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Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti 3

Güleç, Anıtkabir Özel Defteri'ne şu ifadeleri kaydetti:

"Yüce Atatürk, Uyuşmazlık Mahkemesinin 79'uncu kuruluş yıl dönümü münasebetiyle huzurunuzda bulunmaktan büyük onur duyuyoruz.

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Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti 4

Hak arama özgürlüğünü sağlamak, hakkın tesisini yerine getirmek ve hukukun üstünlüğünü korumak için var gücümüzle çalıştığımızı bilmenizi istiyoruz.

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Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti 5

Uyuşmazlık Mahkemesinin mensupları olarak bizlere kazandırdığınız Cumhuriyetimiz için şükranlarımızı sunuyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz."

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Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti 6
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Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti 7
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Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti 8
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Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti 9
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Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti 10
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Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti 11
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Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti 12
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Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti 13
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