Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti

Güleç ve heyeti, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine ulaştı.
Mozole önünde çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunan heyet, anı fotoğrafı çekilmesinin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.
Güleç, Anıtkabir Özel Defteri'ne şu ifadeleri kaydetti:
"Yüce Atatürk, Uyuşmazlık Mahkemesinin 79'uncu kuruluş yıl dönümü münasebetiyle huzurunuzda bulunmaktan büyük onur duyuyoruz.
Hak arama özgürlüğünü sağlamak, hakkın tesisini yerine getirmek ve hukukun üstünlüğünü korumak için var gücümüzle çalıştığımızı bilmenizi istiyoruz.
Uyuşmazlık Mahkemesinin mensupları olarak bizlere kazandırdığınız Cumhuriyetimiz için şükranlarımızı sunuyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz."