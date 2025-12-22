EastEnders’ın yıldızı Danniella Westbrook, son haliyle hayranlarını korkuttu. 52 yaşındaki oyuncu, bağımlılığı yüzünden yüzünde kalıcı hasarlara yol açtığını söyledi.

BURUN YAPISINDA ÇÖKME YÜZÜNDE DEFORMASYONLAR OLUŞTU

Westbrook, geçmişte yaşadığı kokain bağımlılığı nedeniyle burun yapısında ciddi çökme ve yüzünde deformasyonlar oluştuğunu açıklamıştı.

AYNALARA KÜSMÜŞTÜ

Son paylaşımlarında, bu durumun hem fiziksel hem de psikolojik olarak kendisini zorladığını söyleyen oyuncu, aynalara bakmakta dahi güçlük çektiğini belirtti.

Ünlü isim, yüz ve burun bölgesindeki sorunları düzeltmek için yeni cerrahi operasyonlar planladığını açıkladı. Tedavi sürecinin uzun ve zorlu olacağını belirten Westbrook, önceliğinin tamamen sağlığı olduğunu vurguladı. Bu sürecin 1–2 yılı bulabileceği ifade ediliyor.

YENİDEN SETLERE DÖNMEK İSTİYOR

Tüm bunlara rağmen oyunculuğu bırakmadığını ve sağlığı el verdiği takdirde yeniden setlere dönmek istediğini söyleyen Weatbrook, özellikle yıllarca rol aldığı EastEnders dizisine geri dönmek istediğini açıklamıştı.

Westbrook’un son hali hayranlarını üzerken ünlü oyuncuya destek mesajları da yağdı.