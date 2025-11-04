İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Kasım Cumartesi günü Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde imalathane olarak kullanılan adrese düzenlenen ilk operasyonda, 1 milyon 50 bin sentetik ecza hap, 1 milyon 400 bin hap üretebilecek 550 kilogram hammadde, sentetik ecza imalatında kullanılan makineler, 2 milyon 400 bin boş kapsül, 2 hassas terazi ele geçirildi.

Devam eden çalışmalarda şüphelilerin aynı mahallede depo olarak kullandığı ikinci adrese yapılan operasyonda ise 37 koli halinde 838 bin 830 sentetik ecza hap bulundu.
Operasyonlarda 2’si Özbekistan uyruklu 4 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

