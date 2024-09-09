Uyuşturucu baronu evinin kapısına Cumhurbaşkanlığı forsu astı

Uyuşturucu baronu Orhan Ünğan’ın Belçika’daki villalarının bahçe kapısında bir yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu ortaya çıktı.

Gazete Duvar’dan Can Bursalı’nın haberine göre, bir ay önce çekilen bir videoda bu forsun kapıdan sökülüp yere atıldığı görüldü.

UYUŞTURUCU TİCARETİ VE EL KONULAN VİLLALAR

Güvenlik kaynaklarına göre, Ünğan Türkiye dışında Sırbistan, Almanya, Belçika ve Hollanda gibi ülkelerde uyuşturucu ticareti yapıyordu. 2014 yılında Belçika'daki villasında silahlı adamlarla yakalanarak hapis yatan Ünğan’ın şu anda cezaevinde bulunduğu belirtildi. Belçika devleti tarafından el konulan villaların içinde altın varaklı mobilyalar, lüks avizeler ve mozaikler yer aldığı aktarıldı. Villalar, açık artırmada 680 bin Euro’dan satılacak.

‘HAYALET’ LAKABIYLA BİLİNEN ÜNĞAN 8 KİMLİK KULLANDI

Mahkeme kararıyla ismini Mert olarak değiştiren ve 'hayalet' lakabıyla bilinen Ünğan’ın, bugüne kadar en az 8 sahte kimliği tespit edildi. 2013 yılında Beykoz Adliyesi'nde dublör kullanarak boşandığı ortaya çıkan Ünğan, bu yıl haziran ayında düzenlenen Kuyu - 4 operasyonunda tutuklandı.