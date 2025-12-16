ABD Güney Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, operasyonun Savunma Bakanı Pete Hegseth’in talimatıyla yürütüldüğü, müdahalenin Ortak Görev Gücü Southern Spear tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, hedef alınan gemilerin Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığında kullanılan bilinen rotalar üzerinde hareket halinde olduğu ve kaçakçılık faaliyeti yürüttüğüne dair istihbarat bulunduğu ifade edildi.
ABD Güney Komutanlığı, operasyon sırasında gemilerde bulunan toplam 8 erkeğin hayatını kaybettiğini bildirdi. Açıklamada, ilk gemide 3, ikinci gemide 2 ve üçüncü gemide 3 kişinin öldüğü bilgisi paylaşıldı.
Yetkililer, operasyonun uluslararası sularda gerçekleştirildiğini ve devam eden güvenlik faaliyetleri kapsamında yürütüldüğünü kaydetti.